聽新聞
0:00 / 0:00
不立碑、不進塔！中市再增2處樹葬區 免收規費3000元
台中市府推動樹葬、海葬等環保自然葬，今年斥資383萬3000元，在大肚山納骨塔及沙鹿區納骨堂新設樹葬區，共1500個穴位已啟用。民政局表示，市府今年2月已修正「台中市公立殯葬設施使用收費標準」，民眾採用樹葬儀式免收規費3000元，鼓勵民眾響應環保葬。
根據統計，台中市去年樹葬共3162件，較2014年的380件，10年來成長逾8.3倍。市府因應未來需求，除既有北屯、神岡、大雅、清水樹葬區，今年已陸續啟用太平、大肚及沙鹿樹葬區，全市樹葬園區總面積近4.4公頃，約可容納逾3萬3600穴位。
民政局長吳世瑋表示，盧秀燕市長上任後盤點全市納骨塔位，並投入總經費14.4億元興建大型納骨塔，目前太平區第一花園公墓、東勢區第一公墓及北屯區第28公墓納骨塔興建工程持續推進中，除規劃約12萬個骨灰（骸）櫃位，也同步劃設環保葬區，其中太平區第一花園公墓已於今年1月啟用，紓解民眾治喪需求。
台中市生管處長柯宏黛表示，大肚山納骨塔樹葬區，面積約517平方公尺，約可容納900個穴位；沙鹿納骨堂樹葬區，面積約298平方公尺，可容納穴位約600個，兩處日前已啟用。
柯宏黛表示，樹葬強調「不立碑」、「不造墳」、「不進塔」，遺體火化後，骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵的園區內回歸大自然，且園區內不焚燒或放置香燭紙錢等祭品，透過循環葬方式讓逝者入土為安，節省土地資源，對減緩全球暖化及環境永續發展深具正面成效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言