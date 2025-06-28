不立碑、不進塔！中市再增2處樹葬區 免收規費3000元

台中市府推動樹葬、海葬等環保自然葬，今年斥資383萬3000元，在大肚山納骨塔及沙鹿區納骨堂新設樹葬區，共1500個穴位已啟用。民政局表示，市府今年2月已修正「台中市公立殯葬設施使用收費標準」，民眾採用樹葬儀式免收規費3000元，鼓勵民眾響應環保葬。

根據統計，台中市去年樹葬共3162件，較2014年的380件，10年來成長逾8.3倍。市府因應未來需求，除既有北屯、神岡、大雅、清水樹葬區，今年已陸續啟用太平、大肚及沙鹿樹葬區，全市樹葬園區總面積近4.4公頃，約可容納逾3萬3600穴位。

民政局長吳世瑋表示，盧秀燕市長上任後盤點全市納骨塔位，並投入總經費14.4億元興建大型納骨塔，目前太平區第一花園公墓、東勢區第一公墓及北屯區第28公墓納骨塔興建工程持續推進中，除規劃約12萬個骨灰（骸）櫃位，也同步劃設環保葬區，其中太平區第一花園公墓已於今年1月啟用，紓解民眾治喪需求。

台中市生管處長柯宏黛表示，大肚山納骨塔樹葬區，面積約517平方公尺，約可容納900個穴位；沙鹿納骨堂樹葬區，面積約298平方公尺，可容納穴位約600個，兩處日前已啟用。