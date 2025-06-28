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大罷免無聊？台中大里人潑水節前哨戰開打 理由曝光
台中市大里人潑水節「前哨戰」今天上午10時熱鬧「開打」。主辦的民眾黨台中市議員江和樹說，很多家長覺得最近大罷免讓他們壓力很大、很無聊，爭取今天活動，他覺得大罷免對年輕人無感，他舉辦節能又能親子互動的活動，覺得很有價值。
由江和樹在2018年發起的「大里人潑水節」，親子活動免費入場，是大里地區特色活動之一，現場有江和樹和立德里里長江慶賢父子籌劃活動並提供大型充氣城堡及戲水池，毎年吸引眾多大小朋友到場打水仗同樂，現場還規畫各式地方特色美食攤位、精彩表演和摸彩活動。
大里人潑水節「前哨戰」今天上午在大里環保公園登場，吸引親子頂著大太陽打水仗。江和樹今天說，很多家長爭取大里人潑水節能提早，原因是最近大罷免讓家長壓力很大、很無聊，盼有戶外活動，今天舉辦這場親子活動受到很大歡迎，他覺得很有價值，因為現在罷免對年輕人無感，可以做有意義的親子活動，節能減碳不用在家吹冷氣，親子又能互動，這就是他辦活動最大價值。
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