快訊

獨／酒店女和男友吵架「猛拉他圍巾」 害昏厥摔倒…隔天竟死亡

MLB／481位菜市場名「萊恩」進場寫世界紀錄 洛磯隊的萊恩們也加入

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免無聊？台中大里人潑水節前哨戰開打 理由曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里人潑水節「前哨戰」今天上午10時熱鬧「開打」。圖／台中市議員江和樹提供
台中市大里人潑水節「前哨戰」今天上午10時熱鬧「開打」。圖／台中市議員江和樹提供

台中市大里人潑水節「前哨戰」今天上午10時熱鬧「開打」。主辦的民眾黨台中市議員江和樹說，很多家長覺得最近大罷免讓他們壓力很大、很無聊，爭取今天活動，他覺得大罷免對年輕人無感，他舉辦節能又能親子互動的活動，覺得很有價值。

由江和樹在2018年發起的「大里人潑水節」，親子活動免費入場，是大里地區特色活動之一，現場有江和樹和立德里里長江慶賢父子籌劃活動並提供大型充氣城堡及戲水池，毎年吸引眾多大小朋友到場打水仗同樂，現場還規畫各式地方特色美食攤位、精彩表演和摸彩活動。

大里人潑水節「前哨戰」今天上午在大里環保公園登場，吸引親子頂著大太陽打水仗。江和樹今天說，很多家長爭取大里人潑水節能提早，原因是最近大罷免讓家長壓力很大、很無聊，盼有戶外活動，今天舉辦這場親子活動受到很大歡迎，他覺得很有價值，因為現在罷免對年輕人無感，可以做有意義的親子活動，節能減碳不用在家吹冷氣，親子又能互動，這就是他辦活動最大價值。

台中市大里人潑水節「前哨戰」今天上午10時熱鬧「開打」。圖／台中市議員江和樹提供
台中市大里人潑水節「前哨戰」今天上午10時熱鬧「開打」。圖／台中市議員江和樹提供

親子 江和樹 大罷免 台中市

延伸閱讀

【即時短評】AI深偽參戰大惡罷 勿為國會席次摧毀民主

用AI假訊息催化大罷免 學者：在同溫層群組如病毒流傳

網傳韓國瑜籲勿反罷免影片！ 藍委嗆：AI變造 發現就告

罷免不能鼓勵「踴躍」投票？中選會：應維持選務中立

相關新聞

大罷免無聊？台中大里人潑水節前哨戰開打 理由曝光

台中市大里人潑水節「前哨戰」今天上午10時熱鬧「開打」。主辦的民眾黨台中市議員江和樹說，很多家長覺得最近大罷免讓他們壓力...

彰化縣綠營誰來選下屆縣長 地方政壇直指是她

民主進步黨今舉辦全國黨員代表大會，將通過2026選戰提名特別條例，彰化縣傳出將採徵召產生下屆縣長參選人，熟知綠營事務的地...

觀光潮帶來缺水困擾 日月潭伊達邵將設淨水塔改善供水

日月潭伊達邵地區每逢假日常傳缺水，影響居民與旅宿業者用水。立委馬文君辦公室與日管處、自來水公司等單位會勘，確認水源無虞，...

等了10多年！彰化縣和美鎮美寮路拓寬就快動工了

地方爭取10多年的彰化縣和美鎮彰6線美寮路拓寬工程，原定今年二月動工，卻因部分地主質疑拓寬不公，經內政部3度要求縣府補充...

影／盧秀燕谷關行粉絲拿海報寫「選總統」 她表情這樣

台中市長盧秀燕今天到谷關視察，也脫鞋泡湯與民同樂，一位粉絲拿著大海報上面寫著「選總統」，表達支持，盧秀燕沒看到人，被人告...

影／盧秀燕走訪谷關原民市集 每攤逛也每攤買

台中市長盧秀燕今天逛谷關原民市集，她每攤逛也每攤買，幕僚人員忙著幫拿各種商品，收獲滿滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。