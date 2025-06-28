大罷免無聊？台中大里人潑水節前哨戰開打 理由曝光

台中市大里人潑水節「前哨戰」今天上午10時熱鬧「開打」。主辦的民眾黨台中市議員江和樹說，很多家長覺得最近大罷免讓他們壓力很大、很無聊，爭取今天活動，他覺得大罷免對年輕人無感，他舉辦節能又能親子互動的活動，覺得很有價值。

由江和樹在2018年發起的「大里人潑水節」，親子活動免費入場，是大里地區特色活動之一，現場有江和樹和立德里里長江慶賢父子籌劃活動並提供大型充氣城堡及戲水池，毎年吸引眾多大小朋友到場打水仗同樂，現場還規畫各式地方特色美食攤位、精彩表演和摸彩活動。