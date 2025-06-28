快訊

獨／酒店女和男友吵架「猛拉他圍巾」 害昏厥摔倒…隔天竟死亡

MLB／481位菜市場名「萊恩」進場寫世界紀錄 洛磯隊的萊恩們也加入

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光潮帶來缺水困擾 日月潭伊達邵將設淨水塔改善供水

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日月潭伊達邵商圈假日遊客如織，造成當地自來水用水吃緊。記者江良誠／攝影
日月潭伊達邵商圈假日遊客如織，造成當地自來水用水吃緊。記者江良誠／攝影

日月潭伊達邵地區每逢假日常傳缺水，影響居民與旅宿業者用水。立委馬文君辦公室與日管處、自來水公司等單位會勘，確認水源無虞，問題在於設備不足，台水將規畫興建大型淨水塔與供水系統，改善供水不穩情況。

伊達邵為邵族主要聚落，隸屬魚池鄉日月村，是日月潭周邊人口最多的聚落，也是觀光產業最集中的區域。當地旅館、餐廳與藝品店林立，每逢假日與連假湧入大量遊客，導致用水需求暴增，長期存在水壓不足甚至「打開水龍頭沒水」的問題。

日月村長劉源榮表示，伊達邵地勢較高、位於供水管線末端，每逢觀光高峰期，末端用戶特別容易出現供水不穩，居民生活與旅宿業經營皆受到影響。他強調，觀光發展帶來商機，但基礎設施若無法配合，將影響整體形象。

馬文君辦公室日前邀集日管處副處長湯維堯、自來水公司埔里營運所主任王駿彰等單位現勘，魚池鄉代表會副主席王若嵐說，2021年大旱期間，日月潭水位曾降至735公尺創下新低，伊達邵自來水更曾出現泥水現象，民生用水問題已非首次。

台水公司表示，2023年7月起已啟用兩口新鑿深井，搭配原有水井與潭水，每日供水量約1300立方公尺，水源充足，但受限於濾水與儲水設施不足，無法穩定供應假日高峰期大量需求。

目前，台水公司已於伊達邵國小附近承租國有土地，規劃興建大型淨水塔與配套系統，日管處也初步同意協助補助工程經費。相關設施建成後，預期可顯著改善假日缺水問題，提升供水穩定性。

馬文君辦公室表示，在用地、經費條件具備下，伊達邵地區供水穩定性有望獲得改善，對提升地方居民生活品質與觀光服務品質都有正面助益。

日月潭伊達邵商圈假日遊客如織，造成當地自來水用水吃緊。記者江良誠／攝影
日月潭伊達邵商圈假日遊客如織，造成當地自來水用水吃緊。記者江良誠／攝影

馬文君 水公司 日月潭 南投

延伸閱讀

府公告國軍加薪 馬文君憂：大罷免若成功 會被柯建銘修回來

抗戰80周年冷清 馬文君批：民進黨丟了中華國民歷史

陸9月紀念抗戰閱兵 馬文君：民進黨把中華民國歷史丟了

名單整理包／首波罷免案7月26日投票 看24名立委在那些選區？

相關新聞

大罷免無聊？台中大里人潑水節前哨戰開打 理由曝光

台中市大里人潑水節「前哨戰」今天上午10時熱鬧「開打」。主辦的民眾黨台中市議員江和樹說，很多家長覺得最近大罷免讓他們壓力...

彰化縣綠營誰來選下屆縣長 地方政壇直指是她

民主進步黨今舉辦全國黨員代表大會，將通過2026選戰提名特別條例，彰化縣傳出將採徵召產生下屆縣長參選人，熟知綠營事務的地...

觀光潮帶來缺水困擾 日月潭伊達邵將設淨水塔改善供水

日月潭伊達邵地區每逢假日常傳缺水，影響居民與旅宿業者用水。立委馬文君辦公室與日管處、自來水公司等單位會勘，確認水源無虞，...

等了10多年！彰化縣和美鎮美寮路拓寬就快動工了

地方爭取10多年的彰化縣和美鎮彰6線美寮路拓寬工程，原定今年二月動工，卻因部分地主質疑拓寬不公，經內政部3度要求縣府補充...

影／盧秀燕谷關行粉絲拿海報寫「選總統」 她表情這樣

台中市長盧秀燕今天到谷關視察，也脫鞋泡湯與民同樂，一位粉絲拿著大海報上面寫著「選總統」，表達支持，盧秀燕沒看到人，被人告...

影／盧秀燕走訪谷關原民市集 每攤逛也每攤買

台中市長盧秀燕今天逛谷關原民市集，她每攤逛也每攤買，幕僚人員忙著幫拿各種商品，收獲滿滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。