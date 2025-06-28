觀光潮帶來缺水困擾 日月潭伊達邵將設淨水塔改善供水

日月潭伊達邵地區每逢假日常傳缺水，影響居民與旅宿業者用水。立委馬文君辦公室與日管處、自來水公司等單位會勘，確認水源無虞，問題在於設備不足，台水將規畫興建大型淨水塔與供水系統，改善供水不穩情況。

伊達邵為邵族主要聚落，隸屬魚池鄉日月村，是日月潭周邊人口最多的聚落，也是觀光產業最集中的區域。當地旅館、餐廳與藝品店林立，每逢假日與連假湧入大量遊客，導致用水需求暴增，長期存在水壓不足甚至「打開水龍頭沒水」的問題。

日月村長劉源榮表示，伊達邵地勢較高、位於供水管線末端，每逢觀光高峰期，末端用戶特別容易出現供水不穩，居民生活與旅宿業經營皆受到影響。他強調，觀光發展帶來商機，但基礎設施若無法配合，將影響整體形象。

馬文君辦公室日前邀集日管處副處長湯維堯、自來水公司埔里營運所主任王駿彰等單位現勘，魚池鄉代表會副主席王若嵐說，2021年大旱期間，日月潭水位曾降至735公尺創下新低，伊達邵自來水更曾出現泥水現象，民生用水問題已非首次。

台水公司表示，2023年7月起已啟用兩口新鑿深井，搭配原有水井與潭水，每日供水量約1300立方公尺，水源充足，但受限於濾水與儲水設施不足，無法穩定供應假日高峰期大量需求。

目前，台水公司已於伊達邵國小附近承租國有土地，規劃興建大型淨水塔與配套系統，日管處也初步同意協助補助工程經費。相關設施建成後，預期可顯著改善假日缺水問題，提升供水穩定性。