彰化縣綠營誰來選下屆縣長 地方政壇直指是她

民主進步黨今舉辦全國黨員代表大會，將通過2026選戰提名特別條例，彰化縣傳出將採徵召產生下屆縣長參選人，熟知綠營事務的地方政壇人士今指出，彰化縣可能參考民調協調推派參選人，目前呼聲最高的是立法委員黃秀芳。

民進黨日前拍板，台南、嘉義、高雄的下屆縣市長由初選產生，未提及彰化縣，彰化縣地方人士和選民認為下屆縣長人選，民進黨將採徵召，目前藍綠兩大陣營南北彰化勤快走訪基層的下屆縣長可能人選有國民黨國民黨縣政府工策會總幹事洪榮章、民進黨立委黃秀芳和陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富。

一名邱姓縣民今表示，前幾天接到民調電話，民進黨立委黃秀芳、陳素月和彰化市長林世賢、洪榮章，這4人作為競選下屆縣長人選的選項，供選民按鍵選擇，他認為這是民進黨黨內民調電話。

地方政壇人士指出，黃秀芳在民進黨派系屬於正國會，陳素月是新潮流，台中市可能徵召新潮流系的民代代表參選下屆市長，賴清德總統為平衡黨內派系，彰化縣再徵召新潮流的陳素月恐在黨內被議論「一把抓，攏係您个人。」所以採黨內初選產生下屆縣長參選人的機率較高。

這名政壇人士表示，根據滾動式民調，黃秀芳暫時領先，原本邱建富居次，不過最近沒把他列入選項，因此陳素月緊追其後，民進黨應會找黃秀芳、陳素月和林世賢來協調，站在民意優先的立場，希望他們接受民調數據，禮讓民調最高的黃秀芳代表民進黨再次參選縣長。

黃秀芳昨參加一場地方團體餐會，被記者問到是否參選下屆縣長，她不置可否，陪她逐桌敬酒的員林市長前候選人陳秋蓉笑稱自己很願意被徵召參選下屆縣議員。

陳素月說，黨中央尚未正式做彰化縣下屆縣長初選民調，外界傳言對比式民調可能屬於放話，若黨做正式民調而她出線，她不推辭，一定會代表民進黨參選下屆縣長。

邱建富先前稱滾動式民調持續領先，今未回應民調人選沒他一事，但強調努力爭取提名代表民進黨參選下屆縣長。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞說，今全代會將通過提名辦法，一切依黨中央決議為主，地方黨部沒意見。