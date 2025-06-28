等了10多年！彰化縣和美鎮美寮路拓寬就快動工了

地方爭取10多年的彰化縣和美鎮彰6線美寮路拓寬工程，原定今年二月動工，卻因部分地主質疑拓寬不公，經內政部3度要求縣府補充說明後，最近終於核定徵收計畫，縣府正辦理用地徵收及地上物補償作業，預定下半年即可動工。

美寮路從彰美路5段往東約940公尺路段已經拓寬，但再往東路段則還未拓寬，地方認為和美鎮近年來發展迅速，美寮路目前區區8公尺路寬無法滿足需求，但10多年來，縣府向交通部爭取補助辦理拓寬，但交通部以車流量不足為由打回票，直到2023年，獲交通部核定助4.29億、地方自籌8.8千萬元，合計5.1億元，總算有實質進展。

縣府工務處表示，美寮路拓寬工程是從和美市區往東，與柑竹路交叉，經和群國中前，再與線東路叉，終點銜接彰新路3段中寮社區前，全長度約2327公尺，計畫路寬為13公尺，完工後，除了可以提升行車安全與順暢外，汽車及機慢車還可以分流，尤其和群國中前從柑井路到線東路間路段，設有通學步道，可以提升學童通學安全。

不過，美寮路拓寬卻有兩處路段的地主，質疑未採取等距拓寬，造成一側被徵收較多土地，雖然經過兩次公聽會，地主仍持續向內政部陳情，經內政部三度要求縣府提出說明後，近日才核定美寮路拓寬徵收計畫。

縣議員周君綾說，陳情地主體認到地方發展、交通便利及學童通學安全的重要，已不再反對，接受原有的設計拓寬，希望縣府及早動工。