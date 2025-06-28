影／盧秀燕走訪谷關原民市集 每攤逛也每攤買

台中市長盧秀燕今天逛谷關原民市集，她每攤逛也每攤買，幕僚人員忙著幫拿各種商品，收獲滿滿。

盧秀燕今天視察谷關原民市集 打造山林中的「原鄉新地標」，她逛每攤都買，也成代言人員，其中一攤女攤商辛苦照顧身體不好的母親，盧獲知後當場買更多商品。

為推動原鄉經濟發展與文化復振，台中市長盧秀燕今天前往和平區谷關部落廣場，親自走訪特色攤位、品嘗原民美食並與在地鄉親互動，視察原住民市集營運情形。谷關原住民市集在市府輔導下，從草創10攤成長為穩定經營的20攤，逐步成為結合文化、觀光與產業的「原鄉新地標」，以實績體現市府協助族人走向經濟自主與文化永續的努力成果。

盧秀燕逐一走訪代表性攤位，品嘗烤紅薯、馬告香腸、小米粥、炸年糕及五葉松汁等原民小吃，欣賞現場展示的五葉松盆栽，並駐足傳統編織攤位，細細觀賞泰雅女性以圖騰頭飾與編織包款展現文化傳承的創意與韌性，肯定族人以友善耕作守護土地、以創新工藝傳承文化，充分展現原民產業多元面貌。

原民會表示，台中市目前原住民人口數達4萬1021人，和平區即占4298人。市府除保障原住民族基本權益外，亦持續擴充文化健康站設置、加強長者照顧與租金補助，提升族人生活品質；同時推動部落大學、提高族語獎勵金，並設置霧峰「原流新創聚落」支持原民創業。原鄉建設方面，每年補助和平區辦理吊橋養護、部落道路與邊坡排水設施改善，全面強化部落居住與交通安全。

原民會指出，谷關原住民市集自民國112年10月起正式營運，以原民文化為主軸，匯集手工藝品、風味美食及音樂文化活動，每逢周末營運，吸引民眾在泡湯健行之餘體驗部落魅力。市府也積極導入大型活動資源，包括谷關溫泉季、台中購物節、市民野餐日，另不定期結合當地溫泉業者與社區協會，推出百元消費券、泡湯券及培訓課程，全面提升服務品質與自營能量。