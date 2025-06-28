彰市庇護島頻挨撞 設交通桿警示

彰化市彰南路辦理15個路口改善，新增的庇護島，3個月卻發生至少10件左轉車「切西瓜」事故，公路局近日以交通錐及交通桿層層保護，網友笑稱是在「庇護」庇護島。

台14線彰南路因路口標線不對稱，被形容是「扭扭路」，駕駛人常違規跨雙白線行車，去年即受理540件檢舉案，引發民怨，加上路口未設左轉車道，常造成塞車。

公路局彰化工務段今年三月起，進行彰南路15個路口改善工程，同時在路口施設20多處行人庇護島，提前在本月完工。

不過，駕駛人無法適應，常因提前轉彎撞上庇護島，車輛和庇護島設施都受損，附近居民估計3個月來至少有10件類似事故，四月間在彰南路一段215巷口，就有民眾拍到2小時發生3件「切西瓜」撞上庇護島事件，警方受理報案則僅4件。

彰化工務段段長廖志彬說，彰南路施設行人庇護島是為了維護行人安全，但部分駕駛人不習慣，在路口轉彎時，疏於注意提前轉彎，撞上庇護島。公路局因此將行人庇護島特別加護警示設施，防止車輛撞到庇護島。

廖志彬表示，彰南路庇護島高度20公分，均是依規範設置，增設的警示設施，包括基座表面黃黑斜紋、反光導標、警告標誌桿、交通桿、黃色標線，還將再設置導引線，避免車輛再撞到庇護島。

彰南路庇護島新增警示設施，目前是縣內平面道路僅有，其他道路庇護島是否比照，仍需因地因路況制宜，廖志彬說「更重要的是，駕駛人行經路口時小心行駛，減速慢行」。