台中社宅最多年輕人住！西屯中央公園好宅上梁 預計2027年完工

台中社宅吸引最多年輕人居住，西屯區中央公園好宅昨上梁。住宅發展工程處總工程司林秀慧致詞時說，台中好宅是吸引最多年輕人居住的社會住宅，青壯年承租比率是六都最高，且高達8成，中央公園好宅預計2027年完工。

住宅處說明，中市府努力推動社會住宅興辦進度，在市長盧秀燕帶領下，興建中與已完工戶數達1萬231戶，已超前中央所訂定全市5000戶目標，更提前兩年達標社宅一萬戶承諾，後續仍將持續盤點適宜土地、滾動檢討興辦戶數，落實盧市長打造宜居城市及居住正義的理念，使台中市成為安居樂業的宜居、移居城市。

林秀慧指出，台中好宅青壯年承租比六都最高，是因為針對青壯年、新婚及育幼者在申請上都有加分。除了承租上有福利之外，也有種子甄選計畫、住民輔導等措施，來厚植青年培力，減輕青年壓力。

住宅處說明，中央公園好宅位於台中市核心地帶，鄰近綠美圖、國際會展中心、中央公園等地標設施，交通更鄰近國道1號、台74線快速道路，周邊更有興建中的水湳轉運中心等重大交通建設，秉持好宅好區位的理念，在核心區域提供市民品質與便利兼具的台中好宅。

住宅處表示，中央公園好宅規畫為地上9樓、地下3樓建築，共127戶居住單元，其中9戶提供優良的無障礙居住空間，其他居住空間同樣採全齡式通用設計；好宅一、二樓，將進駐托嬰中心、身心障礙社區日間照護及作業中心、身障者職業重建服務中心等服務設施，提供全方位照護需求。