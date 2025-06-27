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台中太平首案社宅「永富好室」今動土 預計2029年竣工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平區首案社宅「永富好室」今動土。圖／國家住都中心提供
台中市太平區首案社宅「永富好室」今動土。圖／國家住都中心提供

台中市太平區首案社宅「永富好室」今動土。國家住都中心說，本案是中央在台中動土的第11處社會住宅、太平首案，近雙宅預定地，共160戶居住單元，預計2029年竣工，總工程經費9億8450萬元，由中央全額投資興建。

國家住都中心表示，中央目前在台中市新完工、興建中及已決標的社宅共有23處5536戶，「永富好室」為中央在太平區興建動土的首案，太平區人口眾多，社會住宅除了可滿足在地小家庭成家需求外，同時就近照顧周邊產業園區及工業區就業人口的居住需求。

「永富好室」基地位於台中市太平區太平九街、永成北路110弄及長億六街126巷所圍街廓內，面永億公園，鄰近公立游泳池、郵局、老人活動中心、新太平澄清醫院、圖書館、區公所及九二一震災紀念公園，還有黃昏市場、豐銘市場、長億夜市及連鎖超市，生活機能強，附近有長億國小、中平國中及長億高中等學校，文教資源豐富。

國家住都中心指出，「永富好室」基地車行7分鐘即達台74線快速公路，經主要聯外道路太平路，距台中火車站約20分鐘車程，太平區尚有捷運藍線太平延伸線及屯區捷運環狀線（紫線）規畫興建中，「永富好室」距未來紫線P08站步行約8分鐘，距藍線、紫線共構的B22/P07站車行約4分鐘，將享有良好的通勤區位。

國家住都中心說明，「永富好室」規劃興建1棟地上11層、地下3層，並設置身心障礙日照中心及日間作業設施（小作所），建物外觀以白色及灰色等中性色調為主，輔以帶狀紅磚色系線條，營造動靜和諧的氛圍。基地串聯基地東側的永億公園綠帶，打造鄰里共享的優質休憩環境。

台中市太平區首案社宅「永富好室」今動土。圖／國家住都中心提供
台中市太平區首案社宅「永富好室」今動土。圖／國家住都中心提供

社會住宅 社宅 台中市

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