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影／土石瞬間湧下！南投東埔溫泉聯外道中斷 民眾受困驚魂

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
東埔溫泉區聯外要道投95線4.3公里處，今天傍晚野溪爆發土石流交通中斷。圖／田先生提供
東埔溫泉區聯外要道投95線4.3公里處，今天傍晚野溪爆發土石流交通中斷。圖／田先生提供

南投縣信義鄉東埔溫泉區聯外道路投95線4.3公里處，今天傍晚因雷陣雨引發土石流，造成交通中斷，多名下班返家的民眾受困山區，所幸雨勢稍緩後，開口契約廠商出動機具協助脫困，無人受傷。

據了解，東埔上游野溪囤積約20萬噸崩塌土石，地質不穩。27日傍晚雷雨過後，土石順溪暴衝，短時間內掩蓋道路，導致車輛無法通行。正值下班與放學時段，多人受困當地，一度無法返家。

民眾表示，「看到土石滑下來，雨又一直下，真的很怕走不了。」警方接獲通報後，立即拉起封鎖線，並通知相關單位處理。縣府要求開口契約廠商隨時待命，土石流發生後迅速進場協助民眾撤離，並著手清除土石。

目前道路仍持續搶通中，當地天候不穩，警方提醒民眾，山區近期午後雷雨頻繁，避免進入易發生土石流地區，注意行車與人身安全。

東埔溫泉聯外道4.3公里處，今天傍晚爆發土石流，民眾一度受困。圖／民眾提供
東埔溫泉聯外道4.3公里處，今天傍晚爆發土石流，民眾一度受困。圖／民眾提供

雷雨 土石流 南投縣

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