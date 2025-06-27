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彰化芬園獲獅子會資助 購置5輛汽機車救災及送餐服務

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉今天獲獅子會國際基金會提供8萬8000美元資助，獲捐贈2輛汽車及3輛機車，有助於未來防火宣導、救災物資分送及長輩送餐。圖／獅子會提供
彰化縣芬園鄉今天獲獅子會國際基金會提供8萬8000美元資助，獲捐贈2輛汽車及3輛機車，有助於未來防火宣導、救災物資分送及長輩送餐。圖／獅子會提供

位處偏鄉的彰化縣芬園鄉，今天獲獅子會國際基金會8萬8000美元資金，購置1輛防災車、3輛機車，提供芬園鄉救災與關懷據點送餐服務，寶藏、櫻花獅子會另再合資70萬元，購置防火宣導車， 盼災害發生時，能即時求援。

今天的捐贈儀式在芬園鄉風雨球場，包括寶藏、櫻花獅子會及國際獅子會300D-1區總監施進興、300D複合區議長許素娟等人與會，對於獅子會的熱心公益，芬園鄉長林世明表達感謝，認為對於資源相對匱乏的芬園鄉，對於救災、防災，以及為長輩送餐服務，均有莫大助力。

施進興表示，此次向獅子會國際基金會爭取到8萬8000美元資金資助，捐贈給芬園鄉的2輛汽車及3輛機車，將有助於未來防火宣導、救災物資分送及長輩送餐，嘉惠在地民眾，也期許更多善心人士能一起參與，幫助更多有需要的人。

寶藏獅子會會長謝忠儒表示，購置的防災車將提供給嘉東社區使用，未來若遇到天然災害時，能夠迅速提供支援，減輕人員和財產的損失，為社區安全增添一道防護。

至於3輛機車，將提供茄荖、中崙和舊社社區關懷據點送餐服務使用，櫻花獅子會會長劉姿均表示，送餐機車具機動性，更方便社區送餐，還能做為訪視社區長者使用，連結社區與長者及家屬，達到關懷的目的。。

寶藏、櫻花獅子會另合資70萬元，購置消防婦女防火宣導隊用車，全力推動居家防火的教育，希望藉此讓每位居民都能認識到居家安全的重要性。

彰化縣芬園鄉今天獲獅子會國際基金會提供8萬8000美元資助，獲捐贈2輛汽車及3輛機車，有助於未來防火宣導、救災物資分送及長輩送餐。圖／獅子會提供
彰化縣芬園鄉今天獲獅子會國際基金會提供8萬8000美元資助，獲捐贈2輛汽車及3輛機車，有助於未來防火宣導、救災物資分送及長輩送餐。圖／獅子會提供
彰化縣芬園鄉今天獲獅子會國際基金會提供8萬8000美元資助，獲捐贈2輛汽車及3輛機車，有助於未來防火宣導、救災物資分送及長輩送餐。圖／獅子會提供
彰化縣芬園鄉今天獲獅子會國際基金會提供8萬8000美元資助，獲捐贈2輛汽車及3輛機車，有助於未來防火宣導、救災物資分送及長輩送餐。圖／獅子會提供

獅子會 彰化

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