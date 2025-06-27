芒果歉收價格翻倍！彰化芒果冰「堅持不漲價」 業者曝背後原因

今年芒果產量減少約五成，大盤價上漲一倍，有的冰果店跟著調漲芒果冰售價從每盤100元到150元，也有堅持不調價但限量賣完為止；推持原價的北斗鎮良古早味冰店負責人謝正良今表示，將不隨芒果價格起舞，以免消費者無所適從。

今年春季低溫時間長，芒果開花和幼果雙雙停滯，南部傳出嚴重災情，彰化縣金蜜芒果也一樣，農業部認定改良種芒果災損程度已符合農業天然災害現金救助標準，產量銳減約五成，量少價揚，製作芒果冰的一等品質大盤價每台斤60元至70元，次級品45元至55元，最差的40元以下，去年一等品質僅35至50元。

彰化縣部分冰果店反映成本，堆滿芒果顆粒和淋芒果汁「貨真價實」芒果冰漲幅最高，每盤百元漲到150元，一般芒果冰每盤80元漲到100元、120元；面對消費者質疑「漲很大」，陳姓店家大吐苦水，電費漲、芒果大漲，不得不跟著調整冰品價格。

北斗鎮五權里長謝正良經營冰店，芒果雪花冰維持原價，他強調不是採用每台斤30元至40元等級最低的芒果，而是選購一等品質芒果維護商譽，不調漲的只因冰品價格穩定才能留住顧客，若今年芒果盤價大漲就調漲芒果冰，萬一明年豐收芒果價跌是否要降價？往年芒果冰能賣多少就賣多少，今年節制賣完預備量就不追加。