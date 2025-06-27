拚暑假商機！台中夏季旅展登場 包機大清艙最高折1萬元

台中國際夏季旅展今天起連4天在台中國際展覽館登場，集結30家品牌旅行社、3大知名五星飯店及19家優質伴手禮廠商聯手促銷，強打暑假台中直飛越南、日本、韓國等包機大清艙，另有早鳥團，出國最高減1萬元，搶攻暑假商機。

暑假旅遊旺季正式開打，全台唯一暑假前檔期的「台中國際夏季旅展」今日起一連四天在台中國際展覽館登場。現場集結近30家旅行社，聯手推出清艙優惠，其中出國行程最高可現折1萬元，星級飯店住宿券更下殺1.8折，今天首日即吸引大批民眾湧入會場，搶訂暑期、下半年假期最划算的旅遊方案。

旅展聯合旅行社推出「台中直飛」、「親子樂園」、「Clubmed 精緻全包式假期」等出國主題優惠，台中直飛指定航線，第2人減3000元．台中長榮桂冠、金典、仲信金鬱金香酒店推出快閃餐券促銷。

搶攻暑假商機，旅展推出台中直飛清艙有感降價，五福旅遊台中直飛「韓國5日2萬900元起」、「普吉島6日2萬900元起」、「富國島6日3萬300元起」，旅展第二人減3000元；澳門自由行搭乘星宇航空，機加酒3日行程，只要8988元（未稅）起，旅展第二人再減2000元。

應景日本賞楓團，遊走東京、立山、四國、北海道等絕佳避暑勝地，暑期團體行程免3萬，最高第二人省6000元；嗨玩韓國五日遊，最低不到2萬元；就愛到東南亞（泰國、馬來西亞、菲律賓）感受夏日風情，旅展第二人再減 3000元；歐洲美加早鳥優惠開跑，第二人最高現折1萬元。

歌詩達郵輪莎倫娜號基隆港出發往佐世保、鹿兒島，六日遊限團指定日期同房第三人0元；MSC榮耀號冬季航程，早鳥優惠每房減1萬元，再加碼宮古島、沖繩、石垣島，5日限團優惠第三人0元。