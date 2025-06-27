快訊

孫安佐將獲孫鵬遺產 親口認了1條件「直接過戶」

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

網路誘騙女高中生尋短：日本殘酷兇手死刑執行

拚暑假商機！台中夏季旅展登場 包機大清艙最高折1萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國際夏季旅展今天起連4天在台中國際展覽館登場，現場擠爆人潮。記者趙容萱／攝影
台中國際夏季旅展今天起連4天在台中國際展覽館登場，現場擠爆人潮。記者趙容萱／攝影

台中國際夏季旅展今天起連4天在台中國際展覽館登場，集結30家品牌旅行社、3大知名五星飯店及19家優質伴手禮廠商聯手促銷，強打暑假台中直飛越南、日本、韓國等包機大清艙，另有早鳥團，出國最高減1萬元，搶攻暑假商機。

暑假旅遊旺季正式開打，全台唯一暑假前檔期的「台中國際夏季旅展」今日起一連四天在台中國際展覽館登場。現場集結近30家旅行社，聯手推出清艙優惠，其中出國行程最高可現折1萬元，星級飯店住宿券更下殺1.8折，今天首日即吸引大批民眾湧入會場，搶訂暑期、下半年假期最划算的旅遊方案。

旅展聯合旅行社推出「台中直飛」、「親子樂園」、「Clubmed 精緻全包式假期」等出國主題優惠，台中直飛指定航線，第2人減3000元．台中長榮桂冠、金典、仲信金鬱金香酒店推出快閃餐券促銷。

搶攻暑假商機，旅展推出台中直飛清艙有感降價，五福旅遊台中直飛「韓國5日2萬900元起」、「普吉島6日2萬900元起」、「富國島6日3萬300元起」，旅展第二人減3000元；澳門自由行搭乘星宇航空，機加酒3日行程，只要8988元（未稅）起，旅展第二人再減2000元。

應景日本賞楓團，遊走東京、立山、四國、北海道等絕佳避暑勝地，暑期團體行程免3萬，最高第二人省6000元；嗨玩韓國五日遊，最低不到2萬元；就愛到東南亞（泰國、馬來西亞、菲律賓）感受夏日風情，旅展第二人再減 3000元；歐洲美加早鳥優惠開跑，第二人最高現折1萬元。

歌詩達郵輪莎倫娜號基隆港出發往佐世保、鹿兒島，六日遊限團指定日期同房第三人0元；MSC榮耀號冬季航程，早鳥優惠每房減1萬元，再加碼宮古島、沖繩、石垣島，5日限團優惠第三人0元。

台中國際夏季旅展今天起連4天在台中國際展覽館登場，現場擠爆人潮。記者趙容萱／攝影
台中國際夏季旅展今天起連4天在台中國際展覽館登場，現場擠爆人潮。記者趙容萱／攝影
台中國際夏季旅展今天起連4天在台中國際展覽館登場，現場擠爆人潮。記者趙容萱／攝影
台中國際夏季旅展今天起連4天在台中國際展覽館登場，現場擠爆人潮。記者趙容萱／攝影

旅展

延伸閱讀

台幣見28字頭＋暑假啟動 觀光股雙利多噴發

暑假前夕搶大陸觀光客源 縣府赴陸辦推介會強銷金門觀光

台東市湧泉運動公園鑿井有成 暑假再多清涼處

旅行社 業績強強滾

相關新聞

拚暑假商機！台中夏季旅展登場 包機大清艙最高折1萬元

台中國際夏季旅展今天起連4天在台中國際展覽館登場，集結30家品牌旅行社、3大知名五星飯店及19家優質伴手禮廠商聯手促銷，...

台中住戶檢舉建商…1周後全被倒廢土？環保局說話了

台中霧峰六股里土地承租戶上月與建商爆發土地糾紛，自救會今與時代力量召開記者會，控訴向建商檢舉不法的承租戶全部門口被倒廢土，質疑環保局人員涉嫌將承租戶的資料洩密給建商。對此，台中市環保局強調，依法查處，並嚴守保密機制。

影／盧秀燕今視察山區警消 幽默回應現場突傳2槍聲

台中市長盧秀燕今天下午到和平區雙崎消防分隊和派出所視察時，她致詞時，現場突然傳出2聲槍聲，盧秀燕幽默說，是否禮炮迎接她？...

彰化市「扭扭路」庇護島加設防撞 網友笑：庇護庇護島

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，被形容為「扭扭路」，公路局辦理15個路口改善，近日完工，卻因設施的庇護島，3個月來...

海洋路今掛牌開通！觀旅局宣布台中海洋館8月底試營運

歷經三朝市長、多次更名規畫的台中海洋館今年8月底開幕在即，在中央與地方合作爭取下，在梧棲漁港旁開闢海洋館前長達1.1公里...

暑假攜自行車搭中捷票價打折 注意「這個站」不開放進入

台中捷運沿線鄰近多條具特色的自行車道，為鼓勵民眾善用捷運與自行車暢遊台中，中捷公司宣布，自7月1日至8月31日民眾攜帶自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。