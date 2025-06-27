台中住戶檢舉建商…1周後全被倒廢土？環保局說話了

台中霧峰六股里土地承租戶上月與建商爆發土地糾紛，自救會今與時代力量召開記者會，控訴向建商檢舉不法的承租戶全部門口被倒廢土，質疑環保局人員涉嫌將承租戶的資料洩密給建商。對此，台中市環保局強調，依法查處，並嚴守保密機制。

由承租戶組成的台中霧峰六股庄守護起家厝自救會，今與時代力量在監察院前召開「洩密追殺吹哨者？台中市環保局出來面對：向監察院檢舉」記者會，控訴承租戶因拆遷爭議與建商對簿公堂，台中市環保局檢舉建商施工過程違法的住戶，一周後通通遭建商惡意傾倒廢土在家門口，懷疑環保局內部有人洩密給建商，要求監察院介入調查。

環保局說明，環保局處理民眾陳情案件時皆要求稽查人員應恪遵「台中市政府受理檢舉陳情案件保密實施要點」規定，對陳情人身分資訊注意保密不得洩漏。環保局多次受理霧峰區六股路94巷拆除工程汙染環境陳情案，均派員至現場稽查，若稽查人員在執行業務過程有違反保密規定經查證屬實，將依規定簽報處分。

環保局指出，日前從網路直播得知六股路94巷拆除工程有棄置廢棄物情形，隨即派員至現場稽查，當場查獲施工單位將拆除後的石棉瓦隨意堆置、未妥善處理情事，已依違反廢棄物清理法第36條，罰建商12萬元，並要求施工單位對於拆除工程範圍內的廢棄物應妥善貯存，並委託合格清除機構清運處理，如再有違反規定情形，將加重處分。