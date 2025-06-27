快訊

罷免傅崐萁民調「超過4成不同意」 藍營議員：代表對執政黨的憤怒

雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時

因應天災地變 彰化縣府發放1萬分防救災工具包

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
強化基層防災與緊急應變能力，彰化縣長王惠美（左5）今天在縣警局中庭宣布，將配發一萬分防救災工具包給村里長、鄰長及民防重要防災人員。記者劉明岩／攝影，
強化基層防災與緊急應變能力，彰化縣長王惠美（左5）今天在縣警局中庭宣布，將配發一萬分防救災工具包給村里長、鄰長及民防重要防災人員。記者劉明岩／攝影，

為因應極端氣候造成天災地變，彰化縣政府共編列1500萬元，配送1萬分防救災工具包給村里長、鄰長及民防重要防災人員，內有手電筒、收音機、簡易急救醫藥包及全民國防手冊等物品，強化基層防災與緊急應變能力。

縣長王惠美今天上午在縣警局中庭宣布發放防救災工具包的訊息，王惠美說，防救災工具包內有雨衣、雨鞋、附頭燈安全帽、指揮棒、防護手套、手電筒、電子哨、警示帶、簡易急救醫藥包、收音機、急救毯及全民國防手冊等物品，兼顧避災、防護、照明、指揮等多項功能。

王惠美說，防救災工具包共發放1萬分，將配送到各公所指定地點，由公所協助發放，對象包括村里長、鄰長、公所民防團團長及民防團幹事等重要基層防災人員，希望能藉此提升災害發生時的即時應變與避災能力。

王惠美表示，隨著極端氣候加劇，颱風和地震對地方威脅也日益增加，為了確保鄉親生命安全，必須在第一時間掌握災情並迅速應變，讓災害損失降到最低，這次配發的防救災工具包，將提供第一線夥伴基本保護與應變工具。

王惠美表示，縣府在六月舉辦了兩場教育訓練，提升基層人員防災應變能力；今年下半年度，消防局也將繼續輔導溪州等9個鄉鎮公所，進行避難收容處所暨防災協作中心演練；警察局則將在7、8月規劃辦理全縣26鄉鎮市的民防團進行常年訓練；消防局在10、11月也有系列防災教育日活動。透過這些演練與教育宣導，提升民眾防災意識，強化各機關的應變能力。

強化基層防災與緊急應變能力，彰化縣政府今天在縣警局中庭宣布，將配發一萬分防救災工具包給村里長、鄰長及民防重要防災人員。記者劉明岩／攝影，
強化基層防災與緊急應變能力，彰化縣政府今天在縣警局中庭宣布，將配發一萬分防救災工具包給村里長、鄰長及民防重要防災人員。記者劉明岩／攝影，
為強化基層防災與緊急應變能力，彰化縣將配發一萬分防救災工具給重要防災人員，內有內有手電筒、收音機、簡易急救醫藥包及全民國防手冊等物品。記者劉明岩／攝影，
為強化基層防災與緊急應變能力，彰化縣將配發一萬分防救災工具給重要防災人員，內有內有手電筒、收音機、簡易急救醫藥包及全民國防手冊等物品。記者劉明岩／攝影，

王惠美 民防 國防

延伸閱讀

丹麥焚化廠可滑雪及攀岩 王惠美對彰化焚化廠更多啟發

2025年台灣設計展在彰化 王惠美率團到丹麥取經

王惠美參訪丹麥綠色國度 供彰化縣建構氣候治理借鏡

參訪單車之城哥本哈根 王惠美規畫提升彰化綠色運輸

相關新聞

影／盧秀燕今視察山區警消 幽默回應現場突傳2槍聲

台中市長盧秀燕今天下午到和平區雙崎消防分隊和派出所視察時，她致詞時，現場突然傳出2聲槍聲，盧秀燕幽默說，是否禮炮迎接她？...

彰化市「扭扭路」庇護島加設防撞 網友笑：庇護庇護島

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，被形容為「扭扭路」，公路局辦理15個路口改善，近日完工，卻因設施的庇護島，3個月來...

海洋路今掛牌開通！觀旅局宣布台中海洋館8月底試營運

歷經三朝市長、多次更名規畫的台中海洋館今年8月底開幕在即，在中央與地方合作爭取下，在梧棲漁港旁開闢海洋館前長達1.1公里...

暑假攜自行車搭中捷票價打折 注意「這個站」不開放進入

台中捷運沿線鄰近多條具特色的自行車道，為鼓勵民眾善用捷運與自行車暢遊台中，中捷公司宣布，自7月1日至8月31日民眾攜帶自...

別亂飛！台中市無人機禁飛區域增7處「共471處禁飛」 違者重罰

遙控無人機使用普及，台中市府今年首度修正遙控無人機禁限區域公告，新增台中慈濟醫院、光田綜合醫院(向上院區)、國軍營區及北...

台中「鑽石地」水湳經貿園區買氣冷 標脫、溢價率創近年新低

台中市地政局昨辦理區段徵收配餘地標售開標，這次共釋出17筆標的，總底價近520億元，其中16筆位於「台中最後鑽石地」水湳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。