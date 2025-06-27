因應天災地變 彰化縣府發放1萬分防救災工具包

為因應極端氣候造成天災地變，彰化縣政府共編列1500萬元，配送1萬分防救災工具包給村里長、鄰長及民防重要防災人員，內有手電筒、收音機、簡易急救醫藥包及全民國防手冊等物品，強化基層防災與緊急應變能力。

縣長王惠美今天上午在縣警局中庭宣布發放防救災工具包的訊息，王惠美說，防救災工具包內有雨衣、雨鞋、附頭燈安全帽、指揮棒、防護手套、手電筒、電子哨、警示帶、簡易急救醫藥包、收音機、急救毯及全民國防手冊等物品，兼顧避災、防護、照明、指揮等多項功能。

王惠美說，防救災工具包共發放1萬分，將配送到各公所指定地點，由公所協助發放，對象包括村里長、鄰長、公所民防團團長及民防團幹事等重要基層防災人員，希望能藉此提升災害發生時的即時應變與避災能力。

王惠美表示，隨著極端氣候加劇，颱風和地震對地方威脅也日益增加，為了確保鄉親生命安全，必須在第一時間掌握災情並迅速應變，讓災害損失降到最低，這次配發的防救災工具包，將提供第一線夥伴基本保護與應變工具。