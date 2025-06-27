影／盧秀燕今視察山區警消 幽默回應現場突傳2槍聲

台中市長盧秀燕今天下午到和平區雙崎消防分隊和派出所視察時，她致詞時，現場突然傳出2聲槍聲，盧秀燕幽默說，是否禮炮迎接她？交代現場的台中市警察局長李文章了解一下。

盧秀燕下午在消防分隊致詞時，不遠處傳來疑似槍聲，盧秀燕馬上說，是否迎接她的禮炮，她剛才在國小學校，也有原住民禮炮相迎。她的幽默說法，現場一片笑聲。據了解，現場2聲槍聲是瓦斯空氣槍聲，確實是要示範操作給盧秀燕參觀，提前試放而已。

台中市和平區幅員廣大、地勢多變，是市府治安與防災重點關注區域。雙崎派出所與雙崎消防分隊在治安維護、農忙期間的護農專案，或是在防災救護、防範山林火警與部落服務等多重任務上，都展現出專業、韌性與高度責任感，雖偏鄉工作條件艱困，但警消同仁始終用心守護每一寸土地，為地方居民提供最堅實的安全保障。

市長盧秀燕今天下午到和平區雙崎部落慰勞第一線警消同仁，感謝他們在交通不便、氣候嚴峻的偏遠山區長期堅守崗位。

警察局表示，雙崎派出所地處偏遠山區與苗栗縣交界，冬季嚴寒、夏日常因暴雨土石流沖刷致交通中斷，員警仍堅守崗位，守護治安無懈可擊。特別是農產收成旺季，派出所執行「護農專案」，強化巡邏見警率、鼓勵社區防衛設備、運用情境犯罪預防理論與防衛空間理論，有效降低竊盜犯罪發生率，守護果農血汗成果。

消防弟兄也在和平山區執行高風險救災救護任務的辛勞，消防局指出，和平區假日人潮湧入山林步道與熱門重機路線，雙崎分隊除平日守護災害現場，也積極推動防火宣導，成功讓轄區連續5年清明節無公墓火警發生，展現出長期深耕的宣導成果。分隊中更有3位原住民同仁，執行族語宣導防火防災工作時格外貼近族人需求，服務溫度十足。

為提升救災效率，市府近年投入多項救災設備更新，雙崎分隊新獲配的「紅外線熱顯像儀 Bullard NXT Pro」，以高畫質影像、輕便操作與耐衝擊設計，大幅提升搜救效率與安全防護，加上新水箱消防車、防火毯等專業裝備，全面強化和平地區災害應變能力。偏鄉安全不容打折，市府會持續支持偏鄉警消工作，打造平安幸福的台中市。