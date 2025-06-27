彰化市「扭扭路」庇護島加設防撞 網友笑：庇護庇護島

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，被形容為「扭扭路」，公路局辦理15個路口改善，近日完工，卻因設施的庇護島，3個月來卻發生至少10件左轉車輛「切西瓜」事故，公路局近日以交通錐及交通桿層層保護，網友笑稱是在「庇護」庇護島。

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，駕駛人常違規跨雙白線行車，警方去年即受理540件檢舉案，引發民怨，加上路口未設左轉車道，常造成塞車。公路局彰化工務段即從今年三月起，針對彰南路1到3段15個路口辦理改善，並同時在路口施設20多處行人庇護島，提前在本月完工，陸續辦理驗收中。

不過，公路局施設庇護島時，卻因駕駛人無法適應，常因提前轉彎撞上庇護島，不僅車輛受損，庇護島相關設施也遭損壞，附近民眾估計3個月來至少有10件，單是今年四月間在彰南路一段215巷口，即被民眾拍到兩個小時就發生3件「切西瓜」撞上庇護島事件，不過，彰化警方表示，三個月來有報案共4件。

公路局彰化工務段段長廖志彬說，彰南路施設行人庇護島是為了維護行人安全，但因為部分駕駛人不習慣，在路口轉彎時，疏於注意即提前轉彎，撞上庇護島。公路局因此將行人庇護島特別加護警示設施，防止車輛撞到庇護島。

廖志彬說，彰南路設置的庇護島高度20公分，均是依規範設置，增設的警示設施，包括基座表面黃黑斜紋、反光導標、「危3」及「遵18」標誌桿、交通桿、黃色標線，還將再設置導引線，避免車輛再撞到庇護島。