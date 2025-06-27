海洋路今掛牌開通！觀旅局宣布台中海洋館8月底試營運

歷經三朝市長、多次更名規畫的台中海洋館今年8月底開幕在即，在中央與地方合作爭取下，在梧棲漁港旁開闢海洋館前長達1.1公里、寬15公尺的聯絡道路，今天正式掛牌命名為「海洋路」。台中市議長張清照表示，從爭取這座海洋館到興建、完工、即將營運，已超過10多年，希望在相關道路、設施完工後，海洋館能盡早開幕，促進地方觀光與繁榮。

台中市議會議長張清照指出，海洋路是台中海洋館的主要聯外道路，在梧棲漁港附近臨近海洋，命名為「海洋路」非常適宜，也建議市府未來可在這條路上逐步增加海洋生態的戶外裝置藝術，例如小螃蟹、貝殼裝置的路燈或打卡點，讓路如其名，也讓這條通往海洋館的路上充滿歡樂與期待。副議長顏莉敏表示，自己也跟鄉親一樣衷心期盼海洋館能早日開幕。

觀光旅遊局表示，台中海洋生態博物館8月底可望先試營運啟用，這座場館串連高美溼地、梧棲漁港等海線重要觀光景點，是帶動海線觀光的重要里程碑；館內設計四大展示特色，包括珊瑚區、大甲溪流域與河口溼地展示區等，未來更將引進水母、鯊魚、魟魚等大型活體海洋生物，成為中台灣首座大型水族展覽館。

市議員楊典忠說，學生今天期末考考完開始放暑假了，請盧市長忙著跟畢業生拍照之餘，何不也眷顧一下在校學生期待海洋館開幕的心情？畢竟一條海洋路辦兩次典禮，通車一次，掛路牌也辦一次，真的是全台獨一無二的道路，但海洋館就是沒辦法馬上開幕營運。

楊典忠並指出，海洋館大門口的道路正前方就擺放著紐澤西護欄，似乎在阻擋遊客前往梧棲漁港，有趣的是，紐澤西護欄後方還畫設標線型人行道，市政府的作業為什麼這麼多此一舉呢？卻不願做一個梧棲漁港的觀光指示牌？實在非常難看。