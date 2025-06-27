暑假攜自行車搭中捷票價打折 注意「這個站」不開放進入

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聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中捷公司宣布，自7月1日至8月31日民眾攜帶自行車搭乘台中捷運，車票從70元降至50元。圖／台中市府提供
中捷公司宣布，自7月1日至8月31日民眾攜帶自行車搭乘台中捷運，車票從70元降至50元。圖／台中市府提供

台中捷運沿線鄰近多條具特色的自行車道，為鼓勵民眾善用捷運與自行車暢遊台中，中捷公司宣布，自7月1日至8月31日民眾攜帶自行車搭乘台中捷運，車票從70元降至50元；但高鐵台中站因運量高、月台腹地小，不開放攜帶自行車進出。

台中是自行車產業重鎮，更擁有數條自行車道，包括旱溪親水式自行車道、綠空廊道、綠空鐵道1908及濱海自行車道，皆鄰近捷運綠線車站。中捷公司自7月1日至8月31日推出「夏季自行車搭中捷優惠折扣方案」，攜帶自行車搭乘捷運車票售價將從70元降至50元，相當於打72折。

中捷公司表示，民眾攜帶自行車搭乘捷運的開放時段為假日全天及平日10至16時、20時至營運結束。高鐵台中站因運量高、月台腹地小，不開放攜帶自行車進出，其餘各站皆可在詢問處購買「攜帶自行車票」。

中捷公司強調，自行車尺寸限制為長180公分、寬70公分、高120公分以下，請依服務人員引導由公務門進出，並停於車廂內指定位置。

中捷推夏季優惠方案，鼓勵更多旅客以低碳健康的方式探索城市，適合親子同遊，也便利單車愛好者安排輕旅行。中捷同步推出抽獎活動，活動期間凡是旅客攜帶自行車搭乘中捷，出站後即可獲得抽獎券一張，填妥姓名及電話投入車站抽獎箱，有機會獲得好禮。

車道 自行車 台中捷運

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