別亂飛！台中市無人機禁飛區域增7處「共471處禁飛」 違者重罰

遙控無人機使用普及，台中市府今年首度修正遙控無人機禁限區域公告，新增台中慈濟醫院、光田綜合醫院(向上院區)、國軍營區及北屯國小等7處禁飛場域，另刪除3處禁限區域，修正後全市共471處區域禁止飛行，若違規將裁處3萬至30萬元罰鍰。

根據交通部民用航空局統計，台中市遙控無人機註冊約4000架，操作證總數約3400張，若重量未達250克者則不必註冊。

交通局長葉昭甫指出，台中市遙控無人機飛行空域採原則開放、例外禁止方式管理，並配合交通部民用航空局圖資更新期程，持續滾動修正公告禁飛場域，此次新增7處禁限區域，包含台中慈濟醫院、光田綜合醫院(向上院區)、中華電信台中英才電信園區、北屯國小、中部科學園區台中園區及2處國軍營區，另修正9處禁限區域及刪除3處禁限區域，包括光華高工，友達后里園區及中部科學園區台中園區，已自6月25日起生效，請操作遙控無人機的民眾多注意。

葉昭甫說，近年來無人機操作者增多，屢傳違規案件，從2020年開始實施民用航空法遙控無人機專章至2024年，市府已舉發24件遙控無人機違規案件，裁罰金額共達113萬元，今年目前已開罰9件違規案，裁罰金額為35.5萬元，違規情況主要為在禁飛區使用、在集會遊行場域上空或夜間使用、未註冊所有的逾250克重遙控無人機；另過去裁罰最高為操作無人機未經許可噴灑農藥，開罰15萬。

葉昭甫強調，民眾使用遙控無人機務必謹守「5要5不要」原則，5要為要在白天、要在視距內、要低於400呎、要隨時監控無人機飛航與周遭情況、要遵守管理規則；5不要則是不要與其他航空器或建築物、障礙物碰撞，不要投擲或噴灑物件，不要裝載危險物品，且不要在集會遊行場所上空使用，不要1人操作2架以上無人機。

交通局指出，如需排除操作限制或進入台中市禁飛空域飛行無人機，政府機關、學校或法人可透過民用航空局「遙控無人機管理資訊系統」提出申請。未經申請程序，將依民航法開罰3至30萬元；若在民航局公告的禁航區、限航區及航空站或飛行場四周違規飛行者，將移送航空主管機關依法開罰30至150萬元，並沒入遙控無人機。