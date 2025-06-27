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竹山百年宿舍群 轉型或改建再議

聯合報／ 記者江良誠林宛諭／連線報導
竹山防空壕及郡役所宿舍群，是竹山人的歷史記憶及重要文化聚落。本報資料照片
竹山防空壕及郡役所宿舍群，是竹山人的歷史記憶及重要文化聚落。本報資料照片

南投縣竹山鎮郡役所日式宿舍建築群是否登錄為歷史建築，地方意見分歧，縣府表示，將彙整相關單位與民意後再研議。彰化員林黎明聯合社區活動中心動工，地方人盼借用鄰近的育英國小宿舍群，活化推長照，校方以歷史建物婉拒。

南投縣政府近期現勘竹山鎮「郡役所日式宿舍建築群」，文化局指出，這處聚落具包括2019年登錄為歷史建築的「竹山郡役所作戰指揮所」及10餘棟近百年歷史的日式宿舍，呈現昭和時期官舍風格，具保存價值。

縣議員陳玉鈴主張規畫「竹山郡昭和村文化藝術園區」，發展觀光。議員蔡孟娥說，宿舍群損壞嚴重，部分基層民意傾向改建青年住宅或社福設施。議長何勝豐強調，這處位在市中心，土地價值高，應廣納意見、妥善規畫。

文化局副局長李玉蘭表示，已邀集國產署、警察局、稅務局及文資專家實地勘查，後續將依「文化資產保存法」辦理相關程序。另地方意見分歧，縣府將綜合專家建議與地方民意後研議具體作法。

員林借用國小老宿舍被婉拒

彰化縣員林市黎明聯合社區活動中心昨動土，基地面積約252坪，總樓地板面積近440坪，預算7500萬元，工期480日曆天，將興建四層樓建物，完工後設關懷據點，可集會、休閒和研習交流。

市民代表會主席張國良說，活動中心旁有育英國小，長者休息、運動都方便。代理市長賴致富建議，育英國小的校長宿舍登錄為歷史建築，希望活化後，提供社區活動中心運用。

育英國小表示，育英國小的校長宿舍、教師宿舍都已登錄為歷史建築，文化局編調查規畫費200多萬元，後續進行修復。兩幢建物屋齡約82年，且都是木造，恐不適合人潮多且日日踩踏，學校初步規畫校長宿舍教學使用，教師宿舍出租經營輕食餐廳，讓接送孩子的家長有歇腳處。

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