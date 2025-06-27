聽新聞
0:00 / 0:00

機電工程動工 中捷藍線拚2034通車

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中捷運藍線機電工程開工，市府昨舉辦整體工程動工典禮。記者黃仲裕／攝影
台中捷運藍線機電工程開工，市府昨舉辦整體工程動工典禮。記者黃仲裕／攝影

台中捷運藍線機電工程開工，市府昨舉行動工典禮，市長盧秀燕說，等了20年，如今「開不了工的開工」，不要再拖了，總經費1615億、預計2034年完工通車，屆時將與綠線形成「金十字」，打通山、海、屯與市區。

中捷綠線2021年通車，至今載客量已突破5000萬人次，不過綠線未經海線，也未串聯舊市區。藍線則橫跨台中港到台中火車站，全長24.78公里，共20個車站，包含8個高架車站與12個地下車站與綠線成十字軸，被視未來捷運路網中最關鍵的路線。

盧秀燕說，藍線等了20年，如今「開不了工的開工」，市府兌現承諾，就不要再拖了，希望早日如期如質完工，後續推動七線齊發投入規畫，盼中央與立法院協助，早日核定、早日開工。

捷運工程局表示，藍線機電工程動工，另土建工程分3個標案，預計2026年陸續動工。局長蘇瑞文說，B01站位於台中港濱海段，將採抗風、抗鹽設計；自B09站起進入市區，為地下化區段，採用潛盾機土壓平衡工法，減少對地面交通的影響。

在轉乘便利性方面，藍線設計強調與其他運輸系統整合，例如B14站與綠線市政府站採「站內轉乘」設計，乘客無需出站即可換乘；B19站則與台中火車站及興建中的大台中轉運中心共構，將大幅提升轉乘效率。

市議會國民黨團書記長李中指出，藍線將改善東西向交通壅塞，也有助活化五權路以東的舊市區，盼捷運開通後能如台北西門町般帶動地方再生。

民進黨團總召王立任則表示，藍線早在前市長林佳龍任內已完成可行性研究，質疑動工進度偏慢，並憂心土建階段經費恐有追加風險。

台中藍線最早可追溯至1990年納入省府規畫，歷經多次路線變更與市長更迭，終於啟動建設。昨日藍綠立委均出席典禮，地方人士指出，雖然台中政壇氛圍一向融洽，但先前的大規模罷免行動已令藍綠陣營間氣氛「有點尷尬」。

延伸閱讀

獨／對決護國大遶境！趙少康攜手黃國昌 712現身台中「反罷免造勢」

影／台中捷運藍線今天開工 盧秀燕：盼能如期完工

台中捷運藍線整體工程今動工 盧秀燕：等了20年別再拖了

盧秀燕力挺！台中遭罷6藍委嗆中火「用肺發電」 罷團轟政治操作

相關新聞

保險業務員成蜂二代 傳承經驗品質獲兩屆評鑑特等獎

彰化縣社頭鄉蜂農黃宥嘉原本做保險業務，13年前接下父親100箱蜂巢正式養蜂，融合父親和自己的經驗，養蜂規模擴增到470箱...

台中鑽石地買氣冷 標脫、溢價率創近年新低

台中市地政局昨辦理區段徵收配餘地標售開標，這次共釋出17筆標的，總底價近520億元，其中16筆位於「台中最後鑽石地」水湳...

機電工程動工 中捷藍線拚2034通車

台中捷運藍線機電工程開工，市府昨舉行動工典禮，市長盧秀燕說，等了20年，如今「開不了工的開工」，不要再拖了，總經費161...

樹葬夯！台中10年需求增8倍 海線再添大肚、沙鹿2園區

環保葬觀念普及，台中市樹葬需求10年來成長逾8倍。台中市政府斥資383.3萬元在海線地區的大肚、沙鹿新設2處樹葬園區，共...

台中「舊頂街派出所」華麗轉身 糕餅文化據點展豐原漆藝

台中歷史建築「舊頂街派出所」在「旺來八」進駐後，將空間轉化為融合在地糕餅文化與工藝展示新場域，除展售特色糕點與文化禮盒，...

1年在家中跌倒5次 弘道基金會助獨居爺爺裝扶手防意外

弘道基金會台中服務處針對獨居長輩，啟動「居家安全」方案，評估長輩的居住環境需求，其中1名長輩1年內在家中跌倒5次，透過社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。