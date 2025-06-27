機電工程動工 中捷藍線拚2034通車

台中捷運藍線機電工程開工，市府昨舉行動工典禮，市長盧秀燕說，等了20年，如今「開不了工的開工」，不要再拖了，總經費1615億、預計2034年完工通車，屆時將與綠線形成「金十字」，打通山、海、屯與市區。

中捷綠線2021年通車，至今載客量已突破5000萬人次，不過綠線未經海線，也未串聯舊市區。藍線則橫跨台中港到台中火車站，全長24.78公里，共20個車站，包含8個高架車站與12個地下車站與綠線成十字軸，被視未來捷運路網中最關鍵的路線。

盧秀燕說，藍線等了20年，如今「開不了工的開工」，市府兌現承諾，就不要再拖了，希望早日如期如質完工，後續推動七線齊發投入規畫，盼中央與立法院協助，早日核定、早日開工。

捷運工程局表示，藍線機電工程動工，另土建工程分3個標案，預計2026年陸續動工。局長蘇瑞文說，B01站位於台中港濱海段，將採抗風、抗鹽設計；自B09站起進入市區，為地下化區段，採用潛盾機土壓平衡工法，減少對地面交通的影響。

在轉乘便利性方面，藍線設計強調與其他運輸系統整合，例如B14站與綠線市政府站採「站內轉乘」設計，乘客無需出站即可換乘；B19站則與台中火車站及興建中的大台中轉運中心共構，將大幅提升轉乘效率。

市議會國民黨團書記長李中指出，藍線將改善東西向交通壅塞，也有助活化五權路以東的舊市區，盼捷運開通後能如台北西門町般帶動地方再生。

民進黨團總召王立任則表示，藍線早在前市長林佳龍任內已完成可行性研究，質疑動工進度偏慢，並憂心土建階段經費恐有追加風險。

台中藍線最早可追溯至1990年納入省府規畫，歷經多次路線變更與市長更迭，終於啟動建設。昨日藍綠立委均出席典禮，地方人士指出，雖然台中政壇氛圍一向融洽，但先前的大規模罷免行動已令藍綠陣營間氣氛「有點尷尬」。