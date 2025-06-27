台中「鑽石地」水湳經貿園區買氣冷 標脫、溢價率創近年新低

台中市地政局昨辦理區段徵收配餘地標售開標，這次共釋出17筆標的，總底價近520億元，其中16筆位於「台中最後鑽石地」水湳經貿園區，但投標冷清，僅3封標封投標3筆土地，標脫率17.6%，溢價率3%，雙雙創下近年標售新低。

業界認為，這次釋出多筆千坪土地，開發門檻高，加上信用管制未鬆綁，建商心態趨於保守，追價意願不高。

台中市地政局今年第1波標地案2月開標，標售總底價747億餘元創新高，但買氣超級冷，標脫率創當時新低僅18%；昨天第2波標地開標，共17筆區段徵收配餘地，合計約12.45公頃，標售總底價為519.58億元，標脫率17.6%、溢價率3%，雙雙創下近年標售新低，總標脫金額約61.5億元，僅略高於今年2月標售，為近年次低紀錄。

本次標售的逢大段、創研段及文商段，各有1筆土地標脫，本次單價地王為文商段50地號土地，高達306萬元。逢大段與創研段土地，標脫單價雙雙破百萬，為區段土地成交單價新高紀錄，尤其逢大段22地號溢價率達4.7%，為本次溢價王。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次標售釋出多筆「壓箱寶」千坪方正土地，但土地規模大，開發門檻高，信用管制未鬆綁抑制買氣，建商購地心態趨保守，追價意願不高，繳出近年最慘澹成績單。

春耕不動產總經理張維良指出，本次單價地王文商段50地號土地，容積率達500%，享有中央公園第一排景觀，與先前創下單價368.4萬元的文商段47地號相望，單價卻便宜約60萬元，建商這次危機入市，等於「彎腰撿鑽石」。

台灣房屋信實文心特許加盟店長楊武霖說，逢大段22地號東側緊鄰中央公園，逾3800坪大面積條件難得；創研段12地號土地面積約800坪，鄰近中醫大水湳校區與公園，都站上百萬單價，成為區段地王。