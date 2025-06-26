樹葬夯！台中10年需求增8倍 海線再添大肚、沙鹿2園區

環保葬觀念普及，台中市樹葬需求10年來成長逾8倍。台中市政府斥資383.3萬元在海線地區的大肚、沙鹿新設2處樹葬園區，共計1500個穴位，今舉行聯合啟用典禮。市府表示，目前全市樹葬、海葬均免收規費，鼓勵民眾響應綠色殯葬。

今天的典禮，立委楊瓊瓔、市議員吳瓊華、楊典忠、張家銨、民政局長吳世瑋、大肚區長楊明坤、沙鹿區長張世祺、生管處長柯宏黛、大肚區里長聯誼會長陳銘潭及大肚區多名里長均到場，立委顏寬恒、副議長顏莉敏、市議員林昊佑、王立任、陳廷秀、林孟令也派員致意。

吳世瑋代表市長盧秀燕出席表示，環保葬已成趨勢，不僅節省土地資源，也尊重生態。台中市採行樹葬的增長數最為顯著，根據統計，台中2014年採行樹葬380件，2024年增至3162件，近10年成長逾8.3倍。

吳世瑋說明，市府因應未來需求，今年陸續啟用太平、大肚及沙鹿樹葬區，加上北屯、神岡、大雅、清水樹葬區，全市樹葬園區總面積近4.4公頃，約可容納逾3萬3,600穴位，打造感念與思念生生不息的追思園地。

此外，市府也同步投入14.4億元興建太平、東勢及北屯等大型納骨塔，預計可提供約12萬個櫃位，緩解治喪壓力。

立委楊瓊瓔表示，感謝市府與議會合作，讓台中市的樹葬與海葬服務全面免收規費，展現對環境永續的重視。市議員吳瓊華、楊典忠、張家銨等人也呼籲，希望民眾能響應「節葬」、「潔葬」的新殯葬文化，提供「身後事」更多元選擇。

生管處長柯宏黛說，今啟用的大肚區的大肚山納骨塔樹葬區可容納900個穴位，沙鹿納骨堂樹葬區則有600個。樹葬強調「不立碑、不造墳、不進塔」，骨灰經研磨處理後，埋於綠地中，園區內也不得焚燒或放置香燭紙錢等，透過循環利用的方式，讓土地資源永續，實踐綠色殯葬的價值。