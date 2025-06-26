保險業務員成蜂二代 傳承經驗品質獲兩屆評鑑特等獎

彰化縣社頭鄉蜂農黃宥嘉原本做保險業務，13年前接下父親100箱蜂巢正式養蜂，融合父親和自己的經驗，養蜂規模擴增到470箱，連得兩屆彰化縣蜂蜜評鑑特等獎，成為社頭農業之光。

彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉、鹿港鎮等5個養蜂產銷班，班員計有70戶，再加上沒有加入養蜂產銷班的蜂農總計106戶，飼養蜂箱約1萬1200箱，社頭鄉養蜂班僅有1班，班員約15人，但養蜂成績令人刮目相看，黃宥嘉獲2022年蜂蜜評鑑特等獎，今年又得到，此外同鄉蜂農周沛鴻得到今年評鑑頭等獎。

「做事，用心很重要。」黃宥嘉說，養蜂需要用心，尤其面對近年氣候變遷，他詳細記錄每一批次蜂巢的開花狀況、天氣，龍眼花開得好、晴天決定後面的成果，他不拚量而是拚品質，品質好的批次他採蜜參加評鑑，用好品質締造口碑以留住顧客。

黃宥嘉從保險業務員轉行養蜂業，雖有家學淵源仍需要與時俱進，他參加農民學院、苗栗農改場的課程，學習防治蜂蟹蟎、疣胸琉璃蟻，蜂蟹蟎靠投藥殺除，適時適當用藥很重要，疣胸琉璃蟻喜歡較陰暗潮濕，蜂箱需放在通風又光線適中的地方；黃宥嘉也和各地蜂養交流經驗，讓蜜蜂更穩定生活和採蜜。

黃宥嘉自稱是游牧民族，夏、秋回彰化縣社頭鄉養蜂，春、冬到高雄旗山，每次移動蜂箱都是大工程，蜜蜂怕悶熱，關上蜂箱不到1小時就紛紛死亡，因此移動當天的傍晚關蜂箱，眾人用最快速度搬到貨車上經由高速公路回彰化。在國道高速行駛有氣流穿過蜂箱，可維持蜜蜂活3個小時。