台中「舊頂街派出所」華麗轉身 糕餅文化據點展豐原漆藝

台中歷史建築「舊頂街派出所」在「旺來八」進駐後，將空間轉化為融合在地糕餅文化與工藝展示新場域，除展售特色糕點與文化禮盒，未來與在地工藝師、文化團隊合作，舉辦走讀導覽活動。

台中市歷史建築頂街派出所委外招商由實心食品有限公司取得經營權，旗下品牌「旺來八」進駐，將空間轉化為融合在地糕餅文化與工藝展示新場域；今天舉行開幕記者會，見證歷史建築全新轉身，正式宣告「旺來八歷史建築頂街派出所」啟動營運。

營運團隊「旺來八」品牌創辦人施宏偉說明，一樓空間規劃為品牌展售與體驗空間，主打鳳梨酥、茶點等台灣經典伴手禮；在二樓提供每日奉茶與免費試吃服務，營造溫暖待客氛圍，並設置「傳統漆藝文化展」，透過展覽訴說豐原作為「漆都」產業歷史，讓民眾近距離認識漆器工藝深厚底蘊。

施宏偉本身為豐原人，從家鄉舊稱「葫蘆墩」與當地文化出發，設計出象徵好運與富貴的「8字形鳳梨酥」；品牌理念強調「傳遞祝福、帶來希望」，希望讓每一口糕餅都成為人與人之間情感橋梁。

文化局指出，此次活化案結合在地特色與民間創意，為歷史空間找到新的生命節奏，透過民間能量與歷史空間結合，希望成功打造出「吃得到文化、聞得到記憶」體驗場域，也將持續推廣更多文化資產活化案例，讓歷史建築不再只是地標，也是日常生活一部分。

「舊頂街派出所」位於豐原火車站前，創設在1906年（日治明治39年），時稱「頂街警察官吏派出所」；戰後改稱「頂街派出所」，2002年台中縣政府以「頂街派出所」為少見的二層樓派出所，建築有時代特色，具有歷史保存意義，公告登錄為歷史建築。