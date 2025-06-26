快訊

高中生破解獲利數十萬…這原因藏交易安全漏洞 悠遊卡公司回應

「屋內到處還黏著皮」女碩士狠潑汽油燒死男友 死者母崩潰：她好可怕

1年在家中跌倒5次 弘道基金會助獨居爺爺裝扶手防意外

中央社／ 台中26日電
72歲張爺爺（左）因病常會頭暈，一整年在家中房間、廁所跌倒次數高達5次。弘道老人福利基金會社工在訪視中得知張爺爺狀況，透過基金會協助安裝扶手，讓他在廁所起身時增添安全性。圖／弘道基金會提供（中央社）
72歲張爺爺（左）因病常會頭暈，一整年在家中房間、廁所跌倒次數高達5次。弘道老人福利基金會社工在訪視中得知張爺爺狀況，透過基金會協助安裝扶手，讓他在廁所起身時增添安全性。圖／弘道基金會提供（中央社）

弘道基金會台中服務處針對獨居長輩，啟動「居家安全」方案，評估長輩的居住環境需求，其中1名長輩1年內在家中跌倒5次，透過社工訪視協助安裝扶手改善，希望支持他們能更安全的在家生活。

弘道老人福利基金會今天發布新聞稿表示，內政部統計台灣65歲以上人口已突破455萬人，占總人口比率達19.48%，距離「超高齡社會」只差一步，如何協助獨居長輩打造社會安全網非常重要。

弘道基金會台中服務處承接台中市府「獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫」，經統計服務的獨居長輩中，於民國113年曾在家中跌倒的長輩約67人，跌倒當下因無人可協助，常導致腰椎或下肢受傷，最後都得靠自己的力量慢慢起身，打電話求助或自行就醫。

其中，72歲的張爺爺因疾病時常會頭暈，一整年在家中的房間、廁所跌倒高達5次。他表示，自己獨居沒有電梯的華廈，平時生活靠榮民就養金支撐，因有糖尿病、高血壓等疾病，時常會頭暈，多次不慎在浴廁或臥室跌倒，還好都只是皮肉傷，怕傷到頭，但又不知道找誰幫忙。

弘道台中服務處今年針對獨居長輩進行「居家安全」方案，評估長輩的居住環境需求，協助裝設扶手、修繕更換老舊延長線及中小型家電，並視獨居長輩狀況，協助裝設緊急救援系統設備。社工在訪視中得知張爺爺的居住困境，經協助安裝扶手，讓他在廁所起身時增添安全性。

弘道台中服務處長陳國慶表示，家應該是讓人最安心的地方，透過「獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫」，從防跌、防火兩部分協助強化獨居長輩居家安全，支持他們能更安全的在家生活。

長輩 獨居老人 爺爺 廁所

延伸閱讀

72歲獨居父月退休金4萬超寬裕 兒返家搜出「成疊催繳單」才驚覺出事了

影／獨居受困廚房43小時！妙齡女高樓狂灑「血紅SOS」字條 獲救喊：感謝冰箱

電影院驚魂！座位上捏到「冰涼濕彈」物體 她見真相崩潰：人生黑暗時刻

62歲獨居女「丟掉微波爐」半年來完全不後悔：健康和荷包都雙贏

相關新聞

影／台中捷運藍線今天開工 盧秀燕：盼能如期完工

台中市長盧秀燕今天上午出席台中捷運藍線開工典禮，盧秀燕在致詞時表示，完不了工的要完工，就像捷運綠線，開不了工的要開工，就...

台中捷運藍線整體工程今動工 盧秀燕：等了20年別再拖了

台中捷運藍線機電工程開工，市府今天舉辦整體工程動工典禮，市長盧秀燕表示，等了20年，如今「開不了工的開工」，不要再拖了，...

台中「舊頂街派出所」華麗轉身 糕餅文化據點展豐原漆藝

台中歷史建築「舊頂街派出所」在「旺來八」進駐後，將空間轉化為融合在地糕餅文化與工藝展示新場域，除展售特色糕點與文化禮盒，...

1年在家中跌倒5次 弘道基金會助獨居爺爺裝扶手防意外

弘道基金會台中服務處針對獨居長輩，啟動「居家安全」方案，評估長輩的居住環境需求，其中1名長輩1年內在家中跌倒5次，透過社...

加總3萬歲！南投逾400位長輩齊聚活力競賽 展現不老精神

鼓勵長輩參與社區活動，南投縣府今天舉辦長者活躍競賽，13鄉鎮市代表隊、431名長輩年齡加總逾3萬歲，信義鄉72歲阿嬤金育...

憂芬園「酥炸獨角仙」重演…彰化員林獨角仙秘境真的保密

彰化縣芬園鄉今年發生獨角仙疑似被外籍移工捕抓酥炸，溪湖鎮中央公園獨角仙被民眾抓回家給孩子飼養，員林市一處草原最近大量獨角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。