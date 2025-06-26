快訊

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

聽新聞
0:00 / 0:00

憂芬園「酥炸獨角仙」重演…彰化員林獨角仙秘境真的保密

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣國小退休教師黃塗鈴獨自守護員林市獨角仙秘境的獨角仙。記者簡慧珍／攝影
彰化縣國小退休教師黃塗鈴獨自守護員林市獨角仙秘境的獨角仙。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芬園鄉今年發生獨角仙疑似被外籍移工捕抓酥炸，溪湖鎮中央公園獨角仙被民眾抓回家給孩子飼養，員林市一處草原最近大量獨角仙活動，被守護的國小退休老師黃塗鈴視為秘境，希望獨角仙安全生活。

今年春季低溫，獨角仙蛻變成成蟲較慢，6月下旬仍有獨角仙陸續出現，員林市一處草原種植4棵光臘樹，樹不多，疑因干擾少，獨角仙數量頗多，每天都有獨角仙出來活動，附近樹木的樹根土壤往下掏挖，也能挖到即將出來「見世面」的獨仙角。

守護這片草原的國小退休老師黃塗鈴今表示，每天到這裡巡邏，觀察獨角仙數量和活動情形，今年春季氣溫涼冷影響獨角仙蛻變成蟲，較往年慢出現半個月出現，數量也減少一些。

黃塗鈴說，人為高度開發低海拔山林和平地，獨角仙已不常見，成蟲生命1至3個月，若帶回家飼養大概僅1個月，對一般人來說講並非好養的昆蟲，半個多月前傳出芬園鄉獨角仙秘境疑似被外籍移工發現，大量捕捉酥炸來吃，當地獨角仙幾乎消失，他很擔心員林市這個地方被發現，獨角仙也慘遭毒手，最好不公布詳細地點。

員林市獨角仙秘境草叢裡可撿到交配後死亡的獨角仙，黃塗鈴說，交配後的雄獨角仙壽命縮短，有人會撿回去當標本，不過他建議都不要，撿了就想抓活的，讓獨角仙生死都在大自然就是最好的保育。

彰化縣員林市獨角仙秘境孵育數十隻獨角仙。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市獨角仙秘境孵育數十隻獨角仙。記者簡慧珍／攝影

移工 彰化 員林

延伸閱讀

彰化黎明聯合社區活動中心動工 芳鄰育英國小婉拒借用這兩幢老厝

員林黎明段聯合社區活動中心動土 服務3里居民

影／彰化今年前5月阻斷詐團金流7億 18人領到5萬檢舉獎金

彰化農村6社區農遊正夯 匯集美食、劇場、工藝美的出發

相關新聞

影／台中捷運藍線今天開工 盧秀燕：盼能如期完工

台中市長盧秀燕今天上午出席台中捷運藍線開工典禮，盧秀燕在致詞時表示，完不了工的要完工，就像捷運綠線，開不了工的要開工，就...

台中捷運藍線整體工程今動工 盧秀燕：等了20年別再拖了

台中捷運藍線機電工程開工，市府今天舉辦整體工程動工典禮，市長盧秀燕表示，等了20年，如今「開不了工的開工」，不要再拖了，...

加總3萬歲！南投逾400位長輩齊聚活力競賽 展現不老精神

鼓勵長輩參與社區活動，南投縣府今天舉辦長者活躍競賽，13鄉鎮市代表隊、431名長輩年齡加總逾3萬歲，信義鄉72歲阿嬤金育...

憂芬園「酥炸獨角仙」重演…彰化員林獨角仙秘境真的保密

彰化縣芬園鄉今年發生獨角仙疑似被外籍移工捕抓酥炸，溪湖鎮中央公園獨角仙被民眾抓回家給孩子飼養，員林市一處草原最近大量獨角...

不用再怕跌倒了！南投虎山國小地面、球場大翻新

南投草屯虎山國小創校逾卅年，因校內中庭、步道等地坪年久失修，常有學生跌倒受傷，籃球場設施也老舊，校方向立委馬文君陳情，馬...

黑王蛇不開放認養了 溜出逛大街近1個月…主人現身帶回家

彰化縣鹿港鎮上周有一隻墨西哥黑王蛇被民眾拾獲，通報彰化縣動物防疫所，由於是寵物蛇，動防所原訂27日若無人認領，將會開放認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。