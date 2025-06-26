憂芬園「酥炸獨角仙」重演…彰化員林獨角仙秘境真的保密

彰化縣芬園鄉今年發生獨角仙疑似被外籍移工捕抓酥炸，溪湖鎮中央公園獨角仙被民眾抓回家給孩子飼養，員林市一處草原最近大量獨角仙活動，被守護的國小退休老師黃塗鈴視為秘境，希望獨角仙安全生活。

今年春季低溫，獨角仙蛻變成成蟲較慢，6月下旬仍有獨角仙陸續出現，員林市一處草原種植4棵光臘樹，樹不多，疑因干擾少，獨角仙數量頗多，每天都有獨角仙出來活動，附近樹木的樹根土壤往下掏挖，也能挖到即將出來「見世面」的獨仙角。

守護這片草原的國小退休老師黃塗鈴今表示，每天到這裡巡邏，觀察獨角仙數量和活動情形，今年春季氣溫涼冷影響獨角仙蛻變成蟲，較往年慢出現半個月出現，數量也減少一些。

黃塗鈴說，人為高度開發低海拔山林和平地，獨角仙已不常見，成蟲生命1至3個月，若帶回家飼養大概僅1個月，對一般人來說講並非好養的昆蟲，半個多月前傳出芬園鄉獨角仙秘境疑似被外籍移工發現，大量捕捉酥炸來吃，當地獨角仙幾乎消失，他很擔心員林市這個地方被發現，獨角仙也慘遭毒手，最好不公布詳細地點。

員林市獨角仙秘境草叢裡可撿到交配後死亡的獨角仙，黃塗鈴說，交配後的雄獨角仙壽命縮短，有人會撿回去當標本，不過他建議都不要，撿了就想抓活的，讓獨角仙生死都在大自然就是最好的保育。