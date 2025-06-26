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不用再怕跌倒了！南投虎山國小地面、球場大翻新

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯虎山國小地坪環境、籃球場等欠佳，經立委馬文君（左）爭取898萬元經費，現在已全面翻新。圖／馬文君立委服務處提供
南投草屯虎山國小地坪環境、籃球場等欠佳，經立委馬文君（左）爭取898萬元經費，現在已全面翻新。圖／馬文君立委服務處提供

南投草屯虎山國小創校逾卅年，因校內中庭、步道等地坪年久失修，常有學生跌倒受傷，籃球場設施也老舊，校方向立委馬文君陳情，馬文君向中央爭取核定經費898萬元，分二期整建地坪並維護籃球場，本月全面完工，大幅提升校園安全

虎山國小指出，該校創建1992年，曾經歷921地震，當時校舍建築結構雖無虞，但校內中庭、教學大樓前廣場、楓林區等地坪或步道難免受損，也因震後至今就從未整修，不少磁磚破損不平整，地面凹凸不平，嚴重影響學生及公眾使用。

由於，校內師生數達500人，且學童活動力強，跑跳玩耍時卻因地坪狀況欠佳，而跌倒受傷；另，該校位於山腳里屬於鎮內第一大里，校園課後會開放供大眾使用，當地里民會到校內運動，過去也曾有長輩不慎被絆倒摔傷，校園安全堪憂。

前年校方向立委馬文君陳情盼協助改善校內地坪環境問題，馬文君邀集教育部國民及學前教育署、縣府教育處等會勘，爭取核定經費898萬2750元，全面整建校內年久失修的地坪步道及籃球場，其中地坪分2期施工，並於本月全部完工。

虎山國小校長葉兆祺說，該校地坪改善一期工程及籃球場整建於去年12月完工，緊接著進行二期地坪施工，在本月全面完工，現在孩子不用再怕跌倒了，能在中庭、廣場等安心跑跳玩耍，居民到校內活動也不用擔心會被凹凸不平地面給絆倒。

立委馬文君今赴該校參與幼兒園畢典，也了解地坪及籃球場施工成果，她說，先前該校地坪鋪面因年久失修，隆起外翻或坑坑疤疤等受損嚴重，籃球場設施也相當老舊，但經改善，地面亮麗平整，球場也煥然一新，大幅提升校園環境安全。

南投草屯虎山國小地坪環境、籃球場等欠佳，學生常跌倒受傷，立委馬文君（左1）爭取898萬元經費全面翻新。圖／馬文君立委服務處提供
南投草屯虎山國小地坪環境、籃球場等欠佳，學生常跌倒受傷，立委馬文君（左1）爭取898萬元經費全面翻新。圖／馬文君立委服務處提供
南投草屯虎山國小今舉辦幼兒園畢業典禮，立委馬文君（最末排左6）到場與師生開心合影。圖／馬文君立委服務處提供
南投草屯虎山國小今舉辦幼兒園畢業典禮，立委馬文君（最末排左6）到場與師生開心合影。圖／馬文君立委服務處提供
南投草屯虎山國小地坪環境、籃球場等欠佳，學生常跌倒受傷，立委馬文君（左1）爭取898萬元經費全面翻新。圖／馬文君立委服務處提供
南投草屯虎山國小地坪環境、籃球場等欠佳，學生常跌倒受傷，立委馬文君（左1）爭取898萬元經費全面翻新。圖／馬文君立委服務處提供
南投草屯虎山國小地坪環境、籃球場等欠佳，學生常跌倒受傷，立委馬文君（左）爭取898萬元經費全面翻新。圖／馬文君立委服務處提供
南投草屯虎山國小地坪環境、籃球場等欠佳，學生常跌倒受傷，立委馬文君（左）爭取898萬元經費全面翻新。圖／馬文君立委服務處提供

馬文君 校地 校園安全 南投

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