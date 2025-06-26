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黑王蛇不開放認養了 溜出逛大街近1個月…主人現身帶回家

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
鹿港鎮上周有一隻墨西哥黑王蛇被民眾拾獲，通報彰化縣動物防疫所，主人已出面認領回去。圖／動防所
鹿港鎮上周有一隻墨西哥黑王蛇被民眾拾獲，通報彰化縣動物防疫所，主人已出面認領回去。圖／動防所

彰化鹿港鎮上周有一隻墨西哥黑王被民眾拾獲，通報彰化縣動物防疫所，由於是寵物蛇，動防所原訂27日若無人認領，將會開放認養，不過鹿港鎮一名男子已出面認領，表示小蛇是他以3千元購入的寵物蛇，卻在5月偷溜出門逛大街，他遍尋不著，很開心愛蛇終於可以回家了。

這隻黑蛇在戶外亂竄看起來也頗嚇人，不過眼尖民眾發現這隻黑到發亮的蛇應是寵物蛇，而通報動防所，原來是一隻墨西哥黑王蛇，長約50公分，且相當溫馴，消息在媒體曝光後，一名家住鹿港的27歲男子已出面認領。

男子表示，黑王蛇是他以3千元購入的寵物蛇，已飼養半年多，5月某日可能因籠子未關好，讓牠溜出去，他遍尋不著，以為再也見不到愛蛇，沒想到竟看到新聞，有人把黑蛇交給動防所，趕緊出面認領。

動防所表示，由於男子可以清楚說出黑蛇的習性和特徵，且蛇被發現的地點離男子家不遠，男子看到蛇時一再說「很開心」，且表明這是一隻幼蛇，已「逃家近一個月」，在確認相關資料後，已把黑王蛇發還給男子。

動防所也提醒民眾，飼養寵物一定要盡心照顧，以往也曾有一公尺長的牛蛇、黃金蟒在戶外被發現，像蛇這種特殊寵物，千萬要關好，也不能棄養或放生，以免引起附近居民恐慌，若亂棄養寵物也會觸犯動保法可罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

鹿港 彰化 寵物

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