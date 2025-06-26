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加總3萬歲！南投逾400位長輩齊聚活力競賽 展現不老精神

中央社／ 南投縣26日電
南投縣衛生局26日舉辦「活力南投 銀齡飛揚」長者活躍老化競賽，全縣13鄉鎮市代表隊、431名長輩同台競賽，展現長者們健康活力與生命價值。圖／南投縣政府提供（中央社）
南投縣衛生局26日舉辦「活力南投 銀齡飛揚」長者活躍老化競賽，全縣13鄉鎮市代表隊、431名長輩同台競賽，展現長者們健康活力與生命價值。圖／南投縣政府提供（中央社）

鼓勵長輩參與社區活動，南投縣府今天舉辦長者活躍競賽，13鄉鎮市代表隊、431名長輩年齡加總逾3萬歲，信義鄉72歲阿嬤金育妃開心說，參加活動增進健康，也能活絡彼此情感。

南投縣政府衛生局今天在南投縣農工商會展中心舉辦「活力南投銀齡飛揚」長者活躍老化競賽，共有全縣13鄉鎮市代表隊、431名長輩同台競賽，縣長許淑華下午到場頒獎給15名超過90歲長者，並為長輩披上榮耀彩帶，肯定每名參與者不老精神與熱情表演。

許淑華致詞說，縣府辦理活力競賽除促進長者健康、激發銀髮族創意與學習力，也能凝聚社區向心力，增進彼此情感連結，鼓勵長輩多走出戶外積極參與縣府各項健康休閒活動，展現健康生活「正能量」，讓生活充滿活力且豐富精彩，每一天都健康、快樂、有活力。

活動上午由衛生局長陳南松開場，他表示，參賽長者平均年齡72歲，431名參與者年齡加總約3萬1000歲，可說「萬歲等級」競賽，其中最高齡來自草屯鎮95歲林李參阿嬤，前4名得獎隊伍將代表南投縣參加8月15日衛生福利部國民健康署主辦的中區競賽，為南投爭光。

陳南松表示，南投縣65歲以上長者突破10萬人，面對超高齡社會，盼打造高齡友善環境，積極推動在地健康照護服務及多元健康促進活動，延緩老化並提高長者社會參與率，達到在地安養、在地老化；今天不僅是競賽，更鼓勵長輩多參與社區活動，拓展交友圈、預防失智與失能，盼明年更多社區參加。

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