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彰化黎明聯合社區活動中心動工 芳鄰育英國小婉拒借用這兩幢老厝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所今舉行黎明聯合社區活動中心今動工興建。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所今舉行黎明聯合社區活動中心今動工興建。記者簡慧珍／攝影

彰化員林市黎明聯合社區活動中心今動工興建，代理市長賴致富、彰化縣工策會總幹事洪榮章都提到，「一里一活動中心」是故市長游振雄的願望，完工後將設關懷據點，供市民到這裡集會、休閒和研習交流。

員林市黎明、東和與民生里位在市中心，一地難求，無法各自興建社區活動中心，市公所盤點土地，黎明等3里里民共同商議，選定今天動土的市有地興建聯合社區活動中心，市公所敬備供品舉行動土典禮。

代理市長賴致富說，興建黎明聯合社區活動中心，是實踐故市長游振雄積極推動「一里一活動中心」重要政策，今動工兌現開創市民福祉的承諾，他和市公所團隊感謝市代會支持預算，這座聯合活動中心基地面積約252坪，總樓地板面積約439.8坪，工程經費約為7500萬元，工期480日曆天，規畫興建地上四層建物，部分樓層空間作為多功能活動中心，也要開闢關懷據點。

工策會總幹事洪榮章代表縣長王惠美到場致意，並表示彰化縣65歲以上人口逾24萬多人，需要廣泛布建適合長者休閒、集會的場所，全縣關懷據點有355個，黎明聯合社區活動中心將開闢關懷據點，實現「一里一活動中心」的施政藍圖。

員林市民代表會主席張國良說，黎明聯合社區活動中心旁邊有育英國小，長者來休息、去運動都相當方便。賴致富表示，育英國小的校長宿舍登錄為歷史建築，希望整修完活化再利用，能提供黎明聯合社區活動中心使用。

育英國小表示，育英國小的校長宿舍、教師宿舍都被登錄為歷史建築，文化局日前派員說明，將先編列先期調查規畫費用200多萬元，後續進行修復，這兩幢建物的建齡約82年，都是木造，恐不適合社區人多日日踩踏，學校將朝向校長宿舍作為教學使用，教師宿舍出租經營輕食，讓接送孩子的家長有歇腳處。

彰化縣員林市黎明聯合社區活動中心今動工，市公所、市民代表會和員林區民代出席。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市黎明聯合社區活動中心今動工，市公所、市民代表會和員林區民代出席。記者簡慧珍／攝影

教師 彰化 宿舍 員林

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