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鹿港名醫百年診所變身歷史影像館 再獲建築園冶獎雙殊榮

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
長源醫院鹿港歷史影像館1F服務台。圖／原間影像朱逸文攝影
長源醫院鹿港歷史影像館1F服務台。圖／原間影像朱逸文攝影

彰化縣歷史建築「鹿港長源醫院」百年診所轉身成為歷史影像館，今年除了獲選為文化部「百大文化基地」，再榮獲建築園冶獎兩項大獎，早期為鹿港名醫許讀執業診所，也是知名紀實攝影師許蒼澤的故居，近年執行老屋再生計畫展現鹿港老建築風華，在公部門與民間協力下成功轉型為地方文化館。

「鹿港長源醫院」再傳捷報，榮獲今年建築園冶獎「舊建築再生類」獎項及「人文美學特別獎」雙項殊榮，彰化縣長王惠美在主管會報中頒獎表揚，肯定長源醫院在文化資產保存與活化再利用上的多元成果。

彰化縣文化局局長張雀芬表示，長源醫院具有珍貴的歷史文化意義，建築融合清代、日治及戰後不同時期的建築美學，為地方文化資產的重要象徵。

長源醫院2018年起由合本營造公司、緯豐營造公司、小本室內裝修設計公司、小本愛玉豆花行、雄本老屋規劃公司與屋主許家協力展開保存再生行動，在私有老屋與文化資產相關法規框架下，完成老屋再生計畫。

彰化縣府也向文化部申請「文化部私有老建築保存再生計畫」，由文化部補助2163萬元，屋主自籌約506萬元，全面整修「長源醫院」，成功轉型為地方文化館，也是老屋新生的傑出典範。

此項成果凝聚團隊7年來心血，修復歷程始於雄本老屋前期進行的文史調研與轉譯策展；合本營造與緯豐營造則耗時5年以傳統工法修復其磚瓦木石結構；小本設計則費時2年將當代機能與設計美學巧妙融入歷史空間。

雄本團隊採取「活化先行、修復並進」的保溫策略，透過階段性開放參觀、舉辦文化策展及社區互動，讓建築空間在修復期間持續與民眾對話，成功凝聚地方認同感。如今成為「鹿港歷史影像館」的核心營運模式，充分發揮文化資產的教育與傳承功能。場館也精心規劃和洋茶席、沉浸式空間體驗，讓民眾都能實際體驗其空間特色與時代氛圍，更設有保存修復舊建築的「老屋醫院」，為更多老屋提供諮詢服務與再生解方。

長源醫院鹿港歷史影像館光雕展間。圖／原間影像朱逸文攝影
長源醫院鹿港歷史影像館光雕展間。圖／原間影像朱逸文攝影
長源醫院鹿港歷史影像館開幕時，彰化縣長王惠美（左5）和許家及經營團隊合影。圖／文化局提供
長源醫院鹿港歷史影像館開幕時，彰化縣長王惠美（左5）和許家及經營團隊合影。圖／文化局提供
彰化縣歷史建築「鹿港長源醫院」再榮獲建築園冶獎兩項大獎。圖／原間影像朱逸文攝影
彰化縣歷史建築「鹿港長源醫院」再榮獲建築園冶獎兩項大獎。圖／原間影像朱逸文攝影
長源醫院鹿港歷史影像館2樓展演空間。圖／原間影像朱逸文攝影
長源醫院鹿港歷史影像館2樓展演空間。圖／原間影像朱逸文攝影
長源醫院鹿港歷史影像館3樓和洋茶席的和室。圖／原間影像朱逸文攝影
長源醫院鹿港歷史影像館3樓和洋茶席的和室。圖／原間影像朱逸文攝影
長源醫院鹿港歷史影像館3樓和洋茶席的洋室座位。圖／原間影像朱逸文攝影
長源醫院鹿港歷史影像館3樓和洋茶席的洋室座位。圖／原間影像朱逸文攝影

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