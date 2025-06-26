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盼了20年！台中捷運藍線動工 預計2034年完工通車

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市長盧秀燕(中)表示，台中市民等了20年，如今開不了工的開工，不要再拖了。記者宋健生/攝影
台中市長盧秀燕(中)表示，台中市民等了20年，如今開不了工的開工，不要再拖了。記者宋健生/攝影

眾所矚目的台中捷運藍線工程終於動工了！台中市政府26日舉辦捷運藍線機電工程開工典禮，台中市長盧秀燕致詞時表示，「台中市民等了20年，如今開不了工的終於開工，不要再拖了。」台中捷運藍線總長24.7公里，總投資金額達1,615億元，預計2034年完工通車。

台中捷運藍線路網。圖擷自台中市政府捷運工程局
台中捷運藍線路網。圖擷自台中市政府捷運工程局

盧秀燕表示，後續將加速推動台中捷運七線齊發，早日完成台中捷運路網。

台中第一條捷運綠線2021年通車，月初累積載客量突破5,000萬人次，不過綠線從高鐵站到北屯，並未經過海線，也未串聯舊市區。藍線計畫連接海線到台中火車站，被視為整體路網中最重要的一條幹線，1990年就納入當時省政府的規劃，幾經路線修改與多任市長，今天開工。

台中市政府特地舉辦開工典禮，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、何欣純等人都到場見證。盧秀燕說，捷運藍線等了20年，如今「開不了工的開工」，市府兌現許諾，就不要再拖了，希望早日如期如質完工，後續也會推動七線齊發，盼中央與立法院多多協助，早日核定、早日開工。

捷運工程局說明，藍線全長24.78公里，西起台中港、東到東區新建國市場，穿過8個行政區、53個里，共20個車站，包含8個高架車站與12個地下車站；總經費1,615億元，今天機電工程開工，土建工程分為3標，預計明年陸續招標開工，力求2034年完工通車。

捷運工程局長蘇瑞文表示，B01站台中港濱海段，因應常態性東北季風，高架車站外牆、屋頂主構架等結構會採取抗風力設計，為了抵抗鹽害，也會增加防鏽處理、加厚保護層；B09站開始是地下化區段，使用潛盾機土壓平衡工法，降低施工時對地面交通的影響。

蘇瑞文說，藍線重視捷運與其他大眾交通運輸的系統整合，如B14站與綠線市政府站交會，採取「站內轉乘」模式，旅客無須出站就可藍線轉綠線；B19站與台中火車站、興建中的大台中轉運中心共構，捷運站出口就是火車站，提升轉乘便利性與運輸效率。

藍線沿線包含多個商圈、學校、醫療院所、文化設施和交通樞紐，通車後將有效連接台中市主要的生活圈，促進區域均衡發展，也能降低市民對汽機車等私人交通工具的依賴性，減少碳排，邁向節能減碳與永續發展，和綠線雙軌並進，「金十字」打通山、海、屯與市區。

台中捷運藍線終於動工！台中市政府26日舉辦捷運藍線機電工程開工典禮。記者宋健生/攝影
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