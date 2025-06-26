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百年日式官舍該保留還是拆除？南投竹山地方意見分歧

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
竹山防空壕及郡役所宿舍群，是竹山人的歷史記憶及重要文化聚落。圖／本報資料照片
竹山防空壕及郡役所宿舍群，是竹山人的歷史記憶及重要文化聚落。圖／本報資料照片

南投縣政府近期針對竹山鎮郡役所日式宿舍建築群進行歷史建築登錄前現勘。文化局表示，該聚落具文化保存潛力，但地方對是否登錄意見分歧，縣府將彙整相關單位與民意後再行研議。

竹山郡役所為日治時期設立的地方官署，為當時竹山郡的行政與警政中心，其附屬宿舍群與防空設施構成完整的官署聚落。現存建築包括已於2019年登錄為歷史建築的「竹山郡役所作戰指揮所」，以及十餘棟接近百年歷史的日式木構宿舍，呈現昭和時期官舍風格。

文化局副局長李玉蘭指出，該宿舍群為縣內少見的歷史建築聚落，目前尚未進入登錄程序，日前已邀集國產署、警察局、稅務局及外聘文資委員實地會勘，將綜合專業與民意意見後，再依文資法審議。

縣議員陳玉鈴肯定文化局推動文資調查，主張應比照作戰指揮所登錄，並規劃整體活化。她指出，若能成功保留與修復，有望發展為「竹山郡昭和村文化藝術園區」，兼具歷史教育與觀光潛力，為地方創造文化亮點。

縣議員蔡孟娥則認為，宿舍群建物老舊、損壞嚴重，應審慎評估是否具備登錄條件。她指出，多數基層民眾認為保留效益有限，反而建議應納入青年住宅或社會福利空間等實用規劃，以符合地方需求。

蔡孟娥強調，文化資產的保存應兼顧可行性與未來發展，建議中央與地方能共同研議具體方案，讓文化與地方發展不必對立，也能同行。

議長何勝豐表示，宿舍群位於竹山市中心，土地利用具有高度彈性與價值，盼縣府廣納各界意見，審慎處理，妥善規劃。

文化局表示，後續將依文化資產保存法相關程序辦理，也將持續與民意代表與地方居民溝通，釐清登錄與活化的可行方向。

竹山防空壕及郡役所宿舍群，是竹山人的歷史記憶及重要文化聚落。圖／本報資料照片
竹山防空壕及郡役所宿舍群，是竹山人的歷史記憶及重要文化聚落。圖／本報資料照片

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