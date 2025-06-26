最賺錢Top10分店2家在台中！市府證實：好市多要開第3店

美式賣場好市多（Costco）傳最新開的門市將落腳台中。台中市府經發局說，經洽好市多表示，台中南屯店是世界店王、北台中店名列全球前十大最賺錢分店，公司非常有意願在台中投資第三個賣場，但目前投資計畫、地點評估中，市府則會積極協助評估合適場址。

好市多1997年進駐台灣，全台擁有14間分店，分布8縣市，包括台北內湖店、汐止店；新北中和店、新莊店、北投店；桃園南崁店、中壢店；新竹店；北台中店、台中店；嘉義店；台南店；高雄大順店、高雄店。

目前好市多在台中擁有南屯店，以及北台中店，都名列全球最賺錢十大分店，傳出好市多打算在台中開第3間分店，引起熱議，紛紛猜測選址地點，台中市沙鹿區公所日前在臉書PO文表示，「好市多台中第三家店，將落腳台中市海線，帶動海線就業人口及經濟」。