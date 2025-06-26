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台中捷運藍線整體工程今動工 盧秀燕：等了20年別再拖了

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中捷運藍線機電工程開工，市府今天舉辦整體工程動工典禮。圖／台中市政府提供
台中捷運藍線機電工程開工，市府今天舉辦整體工程動工典禮。圖／台中市政府提供

台中捷運藍線機電工程開工，市府今天舉辦整體工程動工典禮，市長盧秀燕表示，等了20年，如今「開不了工的開工」，不要再拖了，之後也會繼續推動七線齊發，早日完成台中捷運路網。藍線總長24.7公里，耗資1615億元，預計2034年完工通車。

中捷綠線2021年通車，月初累積載客量突破5000萬人次，不過綠線從高鐵站到北屯，並未經過海線，也未串聯舊市區。藍線計畫連接海線到台中火車站，被視為整體路網中最重要的一條線，1990年就納入當時省政府的規畫，幾經路線修改與多任市長，今天開工。

市府特地舉辦開工典禮，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、何欣純等人出席。盧說，藍線等了20年，如今「開不了工的開工」，市府兌現許諾，就不要再拖了，希望早日如期如質完工，後續也會推動七線齊發，盼中央與立法院多多協助，早日核定、早日開工。

捷運工程局說明，藍線全長24.78公里，西起台中港、東到東區新建國市場，穿過8個行政區、53個里，共20個車站，包含8個高架車站與12個地下車站；總經費1615億元，今天機電工程開工，土建工程分為3個標案，預計明年陸續招標開工，力求2034年完工通車。

捷工局長蘇瑞文表示，B01站台中港濱海段，因應常態性東北季風，高架車站外牆、屋頂主構架等結構物會採取抗風力設計，為了抵抗鹽害，也會增加防鏽處理、加厚保護層；B09站開始是地下化區段，使用潛盾機土壓平衡工法，降低施工時對地面交通的影響。

蘇瑞文指出，藍線重視捷運與其他大眾交通運輸的系統整合，如B14站與綠線市政府站交會，採取「站內轉乘」模式，旅客無須出站就可藍線轉綠線；B19站與台中火車站、興建中的大台中轉運中心共構，捷運站出口就是火車站，提升轉乘便利性與運輸效率。

捷工局表示，藍線沿線包含多個商圈、學校、醫療院所、文化設施和交通樞紐，通車後將有效連接台中市主要的生活圈，促進區域均衡發展，也能降低市民對汽機車等私人交通工具的依賴性，減少碳排，邁向節能減碳與永續發展，和綠線雙軌並進，「金十字」打通山、海、屯與市區。

台中捷運藍線連接山線與海線，和綠線構成十字網絡，包含8個高架站與12個地下站，預計2034年通車。圖／台中市府提供
台中捷運藍線連接山線與海線，和綠線構成十字網絡，包含8個高架站與12個地下站，預計2034年通車。圖／台中市府提供
市長盧秀燕表示，藍線等了20年，如今「開不了工的開工」，不要再拖了，之後也會繼續推動七線齊發，盼中央多多協助。記者陳敬丰／攝影
市長盧秀燕表示，藍線等了20年，如今「開不了工的開工」，不要再拖了，之後也會繼續推動七線齊發，盼中央多多協助。記者陳敬丰／攝影

台中捷運

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