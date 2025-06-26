員林黎明段聯合社區活動中心動土 服務3里居民

彰化縣員林市公所今天舉行黎明段聯合社區活動中心動土典禮，將興建地上4層建物，預計明年底完工，除提供周邊3里居民集會、休閒使用外，也規劃關懷據點等服務。

員林市代理市長賴致富、員林市民代表會主席張國良等人今天出席黎明段聯合社區活動中心新建工程動土。公所指出，工程位於員林市黎明段320地號，基地面積約252.285坪，總樓地板面積約439.8坪，經費新台幣7500萬元。

賴致富致詞說，這座活動中心服務黎明里、民生里、東和里等3里居民，整合社區活動與長照服務功能，讓市民擁有更完善生活品質，公所將朝「一里一活動中心」目標持續邁進。

公所表示，基地位於員林市商業鼎盛、人口密度高區域，鄰近育英國小；附近區域俗稱「打石巷」，至今黎明巷仍保留數處打石店，富有地方特色。

根據公所資料，黎明段聯合社區活動中心規劃地上4層，不僅提供社區居民休閒遊憩、集會及研習交流場所外，也將強化防災救災功能，作為防災避難及收容場所，結合周邊學校與公園綠地，健全社區防災據點系統。

此外，未來活動中心也將規劃關懷據點，就近提供長者關懷訪視、電話問安、健康促進及餐飲服務，照顧長輩各項需求。