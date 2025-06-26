彰化農村6社區農遊正夯 匯集美食、劇場、工藝美的出發

農業部農村發展及水土保持署南投分署與交通部觀光署參山國家風景區管理處暑假在彰化縣濁水溪沿線二林鎮西斗、線西鄉溝內、芳苑鄉永興與仁愛、大城鄉西港、埔鹽鄉廍子六個農村社區推出「往美出發，葡食生活節」農村小旅行活動，一開放報名，芳苑海牛體驗與西斗星光餐酒晚宴立即秒殺爆滿，各梯次活動將掀熱潮。

六大社區農遊活動25日在二林西斗社區舉行宣傳活動，農村水保署副分署長陳存凱、參山風管處長曹忠猷、二林鎮長蔡詩傑、芳苑鄉長林保玲等人為活動宣傳。

農遊活動包括7月5日到8月2日有線西溝內草編鼓藝文化課程。7月12、13芳苑永興高粱花果時光旅，探索農食新可能。7月26日芳苑仁愛社區的海風小鎮藝遊趣。8月9日大城西港摸蜆趣遊風土集，體驗蜆田樂趣。8月24埔鹽廍子糖廍時光文化季。8月30二林西斗「微醺聚所·星光饗宴」。

陳存凱表示，農村正在改變，「往美出發」由彰化縣六個農村社區共同策劃，串連在地產業與文化精髓，讓旅人深入體驗彰化農村獨特魅力。舉凡藺草編織、濕地劇場到高粱品嚐、蜆田探秘，每個社區都有其獨特的觀光亮點。

曹忠猷表示，當前的農村生態、生產、乃至於生活，均能吸引國內外旅客進行農村深度觀光。從藺草鼓藝、高粱食農、蜆田導覽、糖廍手作、果園採果，到系列最終場的「微醺聚所·星光饗宴」葡萄酒饗宴邀請食農餐點設計師、同時也是知名餐廳「木木」主廚林奕成親自設計菜單，精選各社區代表性食材─火龍果、黑芝麻、花生、高粱、五行糯米麵等融合成一道道饒富地方風味的創意料理，讓旅人用味蕾重新認識這片土地。