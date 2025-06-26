聽新聞
0:00 / 0:00

豐原萬里長城步道設廁所 台鐵集集車站年底展新貌

聯合報／ 記者黑中亮江良誠／連線報導
台中市豐原萬里長城登山步道登山口新廁完成新建，7月1日正式啟用。圖／觀光旅遊局提供
台中市豐原萬里長城登山步道登山口新廁完成新建，7月1日正式啟用。圖／觀光旅遊局提供

台中市豐原區萬里長城登山步道的登山口長期缺乏完善公廁，市府觀旅局特別針對長者、親子與女性山友需求，增設兩座預鑄式性別友善廁所，7月1日啟用；南投集集火車站年底將迎來復駛，站區同步改頭換面，縣府也將候車亭改造為地景設施，打造全新觀光亮點。

觀旅局長陳美秀表示，萬里長城登山步道沿途大多行走於稜線，可眺望豐原與北屯市區，適合全年齡層民眾健行休憩。新建的兩座預鑄式性別友善廁所，廁所外也設有洗手台及遮陽隔柵，方便如廁後清潔與等候休憩使用，可望大幅改善過去登山民眾如廁不便情形，將為山友帶來更便捷的遊憩體驗。

台鐵集集支線為南投重要觀光鐵道，連結田中至水里，全線景點密集。去年5月啟動隧道擴孔工程，以容納大型觀光列車並提升旅運量，預計今年底集集站將完工通車。

日月潭國家風景區管理處指出，集集車站周邊攤販區為921地震後安置用鐵皮建物，外觀簡陋、設施老舊，為改善旅遊品質，投入7198萬元進行改建，將打造為開放式半戶外市集與多功能室內空間，並採用山形屋頂設計，預計明年7月完工、年底啟用，做為多元展售平台。

集集鎮長吳大村指出，鎮公所也正施工「光環境宇宙星宇廊道」，將打造白天花海、夜晚光影交織的遊程體驗。

南投縣政府也同步規畫改造集集車站前的公車亭，未來結合市集成為整體地景。縣長許淑華表示，隨集集支線年底復駛，將攜手觀光署與地方單位提升設施，吸引更多旅客，帶動南投觀光新風貌。

延伸閱讀

台中豐原萬里長城步道新建公廁7月啟用 如廁更便利

南投縣府辦短影音創作賽 不限風格詮釋心中風貌

豐原萬里長城登山步道不怕內急 7月1日正式啟用新廁

台鐵集集站復駛倒數 改造「山形市集」再現鐵道魅力

相關新聞

台中新光三越11、12樓解封 市府盼盡快修復

台中新光三越今年2月13日發生氣爆，全館仍封閉中，修復工作進入第3階段「全面修復至可供使用」。台中地檢署昨天准許11、1...

彰化伸港青宅一期動土 將首創與社宅共居

歷經4次流標的彰化縣伸港青年住宅一期統包工程昨天動土，將興建地下1層地上10層建築，共100戶，「只售不租」，預定202...

豐原萬里長城步道設廁所 台鐵集集車站年底展新貌

台中市豐原區萬里長城登山步道的登山口長期缺乏完善公廁，市府觀旅局特別針對長者、親子與女性山友需求，增設兩座預鑄式性別友善...

周年慶復業？台中新光三越氣爆後今解封 議員：這事母湯喔

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今檢方率館方等重返現場，准予11樓、12樓解除封鎖，新光將可修繕，有機會拚周年...

台中港北防沙堤今生態放生 有⾦鯧、嘉鱲魚苗3萬8千尾

「在對的地點，釋放對的魚苗，並於事後監測魚苗生存狀況」，台中港務分公司指出，近年來海洋已有出現漁獲數量減少的趨勢，今天與...

柯南不是只有破案！南投戲院與亞洲大學合作 轉型為動漫教育基地

配合「名偵探柯南：獨眼的殘像」劇場版上映，亞洲大學動畫工作室與南投戲院合作，今天首映日舉辦動漫互動活動，邀請資深動畫大師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。