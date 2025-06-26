豐原萬里長城步道設廁所 台鐵集集車站年底展新貌

台中市豐原區萬里長城登山步道的登山口長期缺乏完善公廁，市府觀旅局特別針對長者、親子與女性山友需求，增設兩座預鑄式性別友善廁所，7月1日啟用；南投集集火車站年底將迎來復駛，站區同步改頭換面，縣府也將候車亭改造為地景設施，打造全新觀光亮點。

觀旅局長陳美秀表示，萬里長城登山步道沿途大多行走於稜線，可眺望豐原與北屯市區，適合全年齡層民眾健行休憩。新建的兩座預鑄式性別友善廁所，廁所外也設有洗手台及遮陽隔柵，方便如廁後清潔與等候休憩使用，可望大幅改善過去登山民眾如廁不便情形，將為山友帶來更便捷的遊憩體驗。

台鐵集集支線為南投重要觀光鐵道，連結田中至水里，全線景點密集。去年5月啟動隧道擴孔工程，以容納大型觀光列車並提升旅運量，預計今年底集集站將完工通車。

日月潭國家風景區管理處指出，集集車站周邊攤販區為921地震後安置用鐵皮建物，外觀簡陋、設施老舊，為改善旅遊品質，投入7198萬元進行改建，將打造為開放式半戶外市集與多功能室內空間，並採用山形屋頂設計，預計明年7月完工、年底啟用，做為多元展售平台。

集集鎮長吳大村指出，鎮公所也正施工「光環境宇宙星宇廊道」，將打造白天花海、夜晚光影交織的遊程體驗。

南投縣政府也同步規畫改造集集車站前的公車亭，未來結合市集成為整體地景。縣長許淑華表示，隨集集支線年底復駛，將攜手觀光署與地方單位提升設施，吸引更多旅客，帶動南投觀光新風貌。