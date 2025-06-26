彰化伸港青宅一期動土 將首創與社宅共居

歷經4次流標的彰化縣伸港青年住宅一期統包工程昨天動土，將興建地下1層地上10層建築，共100戶，「只售不租」，預定2027年中完工，縣府另提供30%土地給中央興辦社會住宅，「只租不售」，將成為全國首創「青宅與社宅共居」的示範基地。

伸港青年住宅是彰化縣最早推動青年住宅，卻從2019年規畫至今，因土地及設計等問題，歷經4次流標，員林青宅反而先動工。

王惠美指出，伸港青宅一期工程由縣款投入6.7億元興建，將提供1房、2房與3房型共100戶，1樓規畫設置提供店鋪及青年創業空間。完工前6個月，公告申購受理期限及相關申請方式，當地民眾可另外享有15%的優先抽籤權。

王惠美說，縣府並釋出30%的1920坪市價約3.4億元土地，提供中央興辦社會住宅，打造一個同時滿足「租屋」與「購屋」兩種住宅需求的多元住宅模式。

王惠美說，員林青年住宅預定明年4月完工，還有溪湖及和美的青年住宅也在規畫中，只要設籍在彰化縣滿3年、年滿20歲至未滿45歲的青年，家庭成員無自有住宅及所有土地公告現值不超過1000萬元者，都可登記申請，並可享有低於市價的優惠購屋條件。

彰化縣不動產開發商業同業公會理事長王惠婌認為，伸港青宅大樓設有電梯，對高齡者或年輕人都比較有吸引力，但仍須由售價決定。

縣議員賴清美說，伸港青宅交通便捷，加上鄰近彰濱、全興工業區，如果售價合理，年輕人會有購屋誘因。

南投二期青宅年底完工

南投縣青年住宅第一期45戶日前開放選屋，吸引576人申請，卻由於銀行房貸成數低等原因，中籤者近半數棄購，僅26戶完成簽約，縣府正協調農會推出專案貸款，並強化購屋配套。第二期青年宅已動工，規畫55戶，預計2025年底完工；埔里、竹山等地社會住宅陸續推動，盼舒緩青年居住壓力。