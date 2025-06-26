台中新光三越11、12樓解封 市府盼盡快修復

台中新光三越今年2月13日發生氣爆，全館仍封閉中，修復工作進入第3階段「全面修復至可供使用」。台中地檢署昨天准許11、12樓解除封鎖，讓新光三越進場維修；台中市政府表示，尊重檢方決定，也盼新光三越早日完成整體修復改善。

台中新光三越氣爆釀5死30多人輕重傷，火調認定美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃，案發後，檢察官數度赴現場勘驗，4月也依過失致死罪嫌命新光多名幹部交保。

台中地檢署主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺，昨天上午再度率隊到新光三越爆炸的11、12樓現場再次勘驗，檢方考量目前偵辦進度、蒐證已經完備，准予解除11樓、12樓封鎖，並交還給新光三越，將可進場修繕。

都市發展局表示，當初同意新光三越整體修復整建計畫時，條件就有「檢調與警方確認該區域無涉後續蒐證調查，才可施工修復」，檢方昨天同意11樓與12樓的封鎖區可以解除，新光三越自然能進場全面施工，也盼早日修復完成，維護公共安全。

台中新光三越過去堪稱是全台最會賺錢的百貨公司，但氣爆事件後停業至今，原本預期在6月重新營運，如今卻無消無息，讓廠商和櫃哥櫃姐希望落空，影響數千名家庭生計。新光三越表示，會持續推動第3階段的「整體整建修復至可供使用計畫」，依規盡速修復，並要求修復工程安全。

市議員陳淑華要求市府應該把關，確保室內裝修、公共安全、消防系統、垂直升降系統、緊急逃生避難系統都要檢查合格，不讓邊施工邊營業情形發生；市議員吳佩芸也說，若建築、土木專家鑑別後是可修復時，應在專家監督下進行安全施工，避免後續颱風季來臨造成不可預期的公安意外。