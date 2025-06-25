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中彰投雲精密智慧製造新核心啟動 拚每年增加5%產值

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員、國發會主委劉鏡清。記者黃婉婷／攝影
行政院政務委員、國發會主委劉鏡清。記者黃婉婷／攝影

台灣中部為我國精密機械等傳統製造業核心聚落，前年產值達6兆元、占全國15％。行政院政務委員、國發會主委劉鏡清指出，未來將透過核心產業雙軸轉型、現有核心再造核心，以及國家精密智慧中心，導入AI、加強矽光子技術，力拚每年產值最多提升5％。

行政院長卓榮泰去年主持行政院經濟發展委員會，拍板6大區域產業與生活圈，目前、桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」、金馬澎「低碳樂活離島」已經政院核定，而北北基宜「首都圈黃金廊帶」、中彰投雲「精密智慧新核心」尚待政院核定。

經濟部明天將赴行政院會報告「中部精密智慧新核心推動方案」。目前台灣中部共擁有5個科學園區、3個科技產業園區及48個產業園區，2023年產值達6兆產值、占全國15％，就業人口263萬人、占全國23%。

劉鏡清指出，中部產業面臨價格、規格競爭，需要轉型提高價值，未來勢必要擺脫代理人下單模式，改為跟著客戶、產業走，再導入AI技術、發展高值化產品；台中將發展精密機械與智慧製造中心，彰化為金屬製品與橡膠產業聚落，將推動智慧製造與低碳轉型，南投則以智慧農業與觀光產業升級，雲林亦為農業與觀光並進帶動行銷。

為達產業轉型目的，劉鏡清說，未來將透過核心產業雙軸大轉型、現有核心再造新核心、國家精密智慧中心三項策略，打造台灣中部成全球精密製造核心。核心產業雙軸大轉型方面，導入生成式AI提升關鍵技術，為精密機械產業升級，第二是以產為主，建構綠色及智慧移動載具供應鏈。

現有核心再造新核心部分，劉鏡清舉半導體產業為例，未來台積電1.4奈米廠將落腳台中，帶動區域半導體產業走上走，同時鼓勵光通訊產業、矽光子技術發展，讓台灣技術至少領先20年到30年，同時發展智慧農業、觀光結合地方創生，再透過台積電零廢中心發展綠色產業發展基地。

劉鏡清說，台灣其實有智慧化的可能，但部分業者擔憂冒險帶來損失，未來希望在中部建立國家精密智慧中心，協助產業透過精密化、智慧化往前走，經濟部預計從AI模具、設計組裝，及法令配套助攻業者。

此外，經濟部也同時推動十大生活配套措施與基礎建設，劉鏡清提到，包括供水、供電、居住社宅、教育、醫療、文化、交通旅宿、生活購物、淨零廢棄物、人才人力培育等；待明天院會報告後，後續找中彰投雲地方政府協商，共同完善中部生活機能。

行政院 經濟發展 劉鏡清

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