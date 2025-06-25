周年慶復業？新光三越氣爆後今解封 議員：這事母湯喔

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今檢方率館方等重返現場，准予11樓、12樓解除封鎖，新光將可修繕，有機會拚周年慶復業。對此，市議員認為，新光三越不應該「邊施工卻邊營業」，市府應該把關，在專家監督下修復，修復後要全面檢查合格，方能准許復業。

台中市議員陳淑華要求，市府應該把關，修復後要都發、消防重新檢查，室內裝修、公共安全、消防系統、垂直升降系統、緊急逃生避難系統都要檢查合格。

陳淑華認為，龐大的施工鷹架，會讓民眾畏懼，不適合在鷹架還搭著就貿然讓他營業，不應該邊施工卻邊營業，讓民眾穿過施工架到裡面消費有安全疑慮，安全是唯一的標準。