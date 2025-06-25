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台中港北防沙堤今生態放生 有⾦鯧、嘉鱲魚苗3萬8千尾

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中港今天辦理生態保育放流，共釋放3萬8000尾魚苗，共同守護海洋生態。圖／台中港務分公司提供
台中港今天辦理生態保育放流，共釋放3萬8000尾魚苗，共同守護海洋生態。圖／台中港務分公司提供

「在對的地點，釋放對的魚苗，並於事後監測魚苗生存狀況」，台中港務分公司指出，近年來海洋已有出現漁獲數量減少的趨勢，今天與農業部水產試驗所澎湖海洋生物中心合作辦理生態保育放流，總共釋放了包括布⽒鯧鰺和嘉鱲在內的3萬8000尾魚苗，共同守護海洋生態。

台中港務分公司表示，台灣四面環海，過去常有不當的放生魚苗方式，台中港面對海洋資源日益匱乏，海洋生物多樣性消失的嚴峻局面下，同時導致浮游生物過剩、水質惡化、影響海洋生態系、人類的沿海活動，加劇海岸環境與氣候變遷。

因而再度與澎湖海洋生物中心及宗教單位合作，選在台中港區北防沙堤舉辦一場「深度生態保育放流」，以實際行動辦理保育放流，從根本守護海洋命脈，今天在蔚藍海天的見證下，共施放包括布⽒鯧鰺（⾦鯧、紅衫）3萬尾，和嘉鱲（加臘）8千尾在內的3萬8000尾海洋魚苗，守護海洋命脈。

總經理林春福表示，台中港的保育放流，是努力消除民眾錯誤放生方式的認知，以正確的保育放流觀念與作法，真正發揮海洋復育效益，希望藉此拋磚引玉，使更多企業共同參與海洋復育，成為守護海洋生態的那道最堅強、最關鍵的力量。

澎湖 放生 復育

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