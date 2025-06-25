快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

疑日治時期台中寺遺構 挖出刻有住持名石塊

中央社／ 台中25日電

台中中區巷道內1處鐵皮建物日前拆除時，意外發現1棟造型奇特建物，外界認為是日治時期「護國山台中寺」遺構，今天現場又挖出1塊疑為刻有台中寺住持「大野鳳洲」的石塊。

臉書（Facebook）社團「老台中的懷舊記憶」日前有網友貼文表示，台中中區1家KTV對面的巷子裡，1處鐵皮屋拆除後，裡面發現一棟造型奇特的老建築，有著圓頂與四方形外觀，且門面上方還有卍字樣，外界懷疑是日治時期建築遺跡。

台中市文化資產處22日現勘，與產權代理人協調後，對方願配合文資價值調查評估及審議，市府已依規啟動暫定古蹟程序，暫定期間6個月。

地主委託的廠商今天持續清理現場周邊，上午又發現1塊長170公分、寬65公分、厚50公分，寫有疑為「大野鳳洲和尚之碑」的石塊，台中市文資處接獲通報後，下午派員到場勘查，並貼上禁止破壞公告。

現場施工人員吳孟峰告訴中央社記者，工程自2日起進場施作，除拆除原有的鐵皮圍籬，陸續清理遭堆置的垃圾與事業廢棄物，並發現疑似歷史建物。

吳孟峰說，今天是工程最後一天，上午以挖土機清理疑似歷史建築旁邊的土堆，突然挖到一塊大石塊被泥土覆蓋，挖出後發現石塊上疑有文字，用清水清理後字樣才浮現，讓在場人都相當驚訝。

台中市文資處處長李智富接受記者電話訪問時表示，接獲通報後已派員到場丈量石塊，最快明天將委由廠商，先載運回文資處的倉庫存放，已啟動相關文資調查作業。

當地文史工作者格魯克說，該棟建物發現地點旁是日治時期「護國山台中寺」的舊址，台中寺本堂早已被拆除興建房屋，台中寺的歷史最早可以追溯到1900年代，位於台中東大墩街一帶，1910年間才興建本堂，並陸續興建附屬建物。

格魯克表示，依據史料記載，大野鳳洲曾在1914年至1930年擔任台中寺的住持，今天出土疑似紀念碑的石塊，設立時間及原因用途，仍需進一步調查考證。

附近鄰居表示，該處地點屋主居住在加拿大，因建物以鐵皮圍籬無人管理，周邊居民抱怨孳生蚊蟲，經市府通知屋主委由廠商處理，得以讓「古蹟」重見天日。

歷史建築 建物 台中市

延伸閱讀

拆員林黃金帝國大樓疑掉石塊砸人 彰縣府：加強防護

從此不涉政治！通法寺住持幫林岱樺操盤 羈押庭淚求交保

台中拆鐵皮屋驚見神秘建物 文資處喊暫緩拆除…年代曝光

建中為何是第一志願？從日治殖民學校成為台灣頂尖學府

相關新聞

台中港北防沙堤今生態放生 有⾦鯧、嘉鱲魚苗3萬8千尾

「在對的地點，釋放對的魚苗，並於事後監測魚苗生存狀況」，台中港務分公司指出，近年來海洋已有出現漁獲數量減少的趨勢，今天與...

影／彰化前縣議員病逝 6連霸議員女兒憶父善心太深刻

彰化縣前議員張順昌昨晚因病去世，享壽84歲，他的女兒六連霸縣議員張雪如當年是因看到父親轉跑道參選員林鎮長落敗後鬱鬱寡歡，...

柯南不是只有破案！南投戲院與亞洲大學合作 轉型為動漫教育基地

配合「名偵探柯南：獨眼的殘像」劇場版上映，亞洲大學動畫工作室與南投戲院合作，今天首映日舉辦動漫互動活動，邀請資深動畫大師...

彰化市兒童公園重新開放 延平公園發現攀爬網螺絲突出

暑假到來，彰化市各兒童遊憩場域勢將湧進人潮，彰化市兒童公園從今年二月封閉檢修後，昨天重新開放，不過，延平公園兒童遊戲場則...

斥資5億！台中北屯巨蛋特區任督二脈「這條路」打通了

台中市政府為解決台中巨蛋未來啟用後所帶來的龐大車潮，斥資近5億元開闢崇德十九路延伸至更生巷今天通車。台中市長盧秀燕說，斥...

上合歡山注意！武嶺3天內有2場單車賽 停車場將封閉

合歡山武嶺是熱門的自行車活動地點，「NeverStop永不放棄挑戰巔峰」、「西進武嶺約騎」將於本周六（28日）、下周一（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。