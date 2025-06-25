柯南不是只有破案！南投戲院與亞洲大學合作 轉型為動漫教育基地

配合「名偵探柯南：獨眼的殘像」劇場版上映，亞洲大學動畫工作室與南投戲院合作，今天首映日舉辦動漫互動活動，邀請資深動畫大師涂國雄率原畫師胡昱、林君豪現身與觀眾互動作畫，讓戲院轉型為動漫教育基地，為動畫人才開拓更多舞台。

南投戲院第3代經營者蔡杰峰指出，亞洲大學動畫工作室已長期參與「哆啦A夢」、「名偵探柯南」等動畫製作，此次柯南新作首映，促成這場動漫盛會，除邀動畫師示範與簽名，也設計「殘像任務」活動，讓粉絲描繪柯南角色動作，並集結製作成完整動畫，實現觀眾與角色「共演」的夢想。

亞大動畫藝術總監涂國雄與學生團隊分享原畫與動畫製作甘苦，也開放觀眾體驗專業描圖流程。特別安排還包括首場觀影前QA對談，解密動畫幕後製程，前10名觀眾還獲得親筆繪製簽名稿，更抽出涂國雄親繪簽名板，引起影迷熱烈迴響。

蔡杰峰強調，南投戲院擁有百年歷史，將積極與教育界合作，打造青少年與動漫產業接軌的實驗場域，讓戲院不只是放映平台，更是動畫教育的起點。

南投縣議員林儒暘與縣府青年發展所也到場聲援，期許地方文化資產能與新世代創意產業結合，帶動青年返鄉與在地藝文發展。