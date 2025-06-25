影／彰化前縣議員病逝 6連霸議員女兒憶父善心太深刻

彰化縣前議員張順昌昨晚因病去世，享壽84歲，他的女兒六連霸縣議員張雪如當年是因看到父親轉跑道參選員林鎮長落敗後鬱鬱寡歡，而決定接棒從政，而多年來投身公益形象深植人心，但她說，其實是小時候看到開米店的父親常讓貧苦人家賒帳的善心，她行善之心也是受父親啟發。

前彰化議員張順昌這二年因失智等病症臥床，去年父親節張雪如還曾在臉書發文感謝二位哥哥與嫂嫂將父親照顧的那麼好，還說「感謝您好好的、雖不說話但眼睛睜好大看著我們」，並感性的自省說「我是兄妹間最會惹父親生氣的，好懷念父親嚴厲斥責我的樣子，每次都說：再這樣下次一定打妳！每次都沒打．．．，我等您打我喔！我一定不跑」，也提醒天下子女好好享受被父親嚴厲管教的幸福時刻。

張雪如會踏上從政之路，完全是因不忍父親在員林鎮長選戰敗選後的鬱鬱寡歡，她眼看當過4屆議員的父親從意氣風發到抑鬱終日，很害怕有一天會失去父親，為了讓父親重新振作、重新有生活重心，原本只是家庭主婦的她決定參選議員，她曾回憶第一次參選時，被人看不起的說「沒錢買票，選什麼舉？」，但在選舉過程中也感受到各界的溫暖，奠定她從此以服務弱勢的從政之路。

張雪如說「父親對她的影響很大」，小時家裡開碾米廠，但也常有貧困的人來拿米卻賒帳，等到來還錢時，父親常不收錢，向對方說「錢拿回去給孩子念書，以後才不會一直過苦日子」。

張雪如說，小時候家裡常會擺著飯菜不收，等著人來家裡吃飯，有些人吃著白米飯就掉眼淚，她常覺得很奇怪「為何她家的白米飯總是讓人掉眼淚」，後來才知道，以前的人窮，三餐常吃蕃薯籤，能吃到白米飯會有感恩心而喜極而泣。

政二代的張雪如也是前民眾黨彰化縣黨部主委，除了問政之外，多年來生活重心就是慈善事業，身兼彰化縣快樂天堂基金會董事長的她號召大家協助無力辦後事的弱勢族群，辦逾十屆的千人圍爐宴關懷弱勢街友、獨居老人等，以往也經常看到其父親張順昌跟著忙前忙後招呼大家，「議員爸」的張順昌和女兒張雪如一起做公益的父女情讓人動容。