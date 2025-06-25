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彰化市兒童公園重新開放 延平公園發現攀爬網螺絲突出

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
有民眾在臉書社群「彰化人大小事」反映，稱延平公園兒童遊戲場攀爬網的螺絲鬆脫，恐對兒童造成危害，彰化市公所表示已及時修復。 圖／取自「彰化人大小事」
有民眾在臉書社群「彰化人大小事」反映，稱延平公園兒童遊戲場攀爬網的螺絲鬆脫，恐對兒童造成危害，彰化市公所表示已及時修復。 圖／取自「彰化人大小事」

暑假到來，彰化市各兒童遊憩場域勢將湧進人潮，彰化市兒童公園從今年二月封閉檢修後，昨天重新開放，不過，延平公園兒童遊戲場則被民眾發現攀爬網的螺絲鬆脫，恐對兒童造成危害，彰化市公所表示已及時修復，每月也都會派員巡查，維護安全。

彰化市從今年二月起，同時辦理市內四處公園的兒童遊戲場遊具及地墊等整修工程，市公所公用課長長陳進泓表示，其中以位在彰化市三民路的兒童公園的進度最快，已在昨天開放使用，另金馬及陽明公園兒童遊戲場預估七月底重新開放，至於華興公園兒童遊戲場則工期較長，可能無法趕在暑假完成。

陳進泓說，位在彰化市三民路的兒童公園2021年啟用，是全市第一個共融式兒童遊戲場，因使用度較高，很多遊具已經磨損、毀壞，此次獲中央補助350萬元、市公所自籌250萬元辦理旋轉盤、攀爬網、地墊、人工草皮等修復、更新外，除增設遮陽網，讓親子免得受日曬之苦。

此外，臉書社群「彰化人大小事」有網友反映，指延平公園兒童遊戲場的攀爬網，發現有螺絲鬆脫而突出，容易危害兒童安全，要求市公所及時修復，並加強檢修各兒童遊戲設施，讓兒童得以在安全無虞的場域內遊玩。

陳進泓說，獲知民眾反映延平公園兒童遊戲場的攀爬網螺絲鬆脫突出後，昨天立即要求廠商前往檢修，市公所每個月也都會由廠商定期巡查，如發現損壞或螺絲鬆脫等情事，會立即處理。

彰化市兒童公園從今年二月封閉，辦理旋轉盤、攀爬網、地墊、人工草皮等修復、更新外，除增設遮陽網，昨天重新開放。記者劉明岩／攝影
彰化市兒童公園從今年二月封閉，辦理旋轉盤、攀爬網、地墊、人工草皮等修復、更新外，除增設遮陽網，昨天重新開放。記者劉明岩／攝影
彰化市兒童公園從今年二月封閉，辦理旋轉盤、攀爬網、地墊、人工草皮等修復、更新外，除增設遮陽網，昨天重新開放。記者劉明岩／攝影
彰化市兒童公園從今年二月封閉，辦理旋轉盤、攀爬網、地墊、人工草皮等修復、更新外，除增設遮陽網，昨天重新開放。記者劉明岩／攝影

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