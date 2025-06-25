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斥資5億！台中北屯巨蛋特區任督二脈「這條路」打通了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府斥資近5億元開闢崇德十九路延伸至更生巷今天通車，並且舉辦通車祈福典禮。記者趙容萱／攝影
台中市政府斥資近5億元開闢崇德十九路延伸至更生巷今天通車，並且舉辦通車祈福典禮。記者趙容萱／攝影

台中市政府為解決台中巨蛋未來啟用後所帶來的龐大車潮，斥資近5億元開闢崇德十九路延伸至更生巷今天通車。台中市長盧秀燕說，斥資100億巨蛋正在蓋，加上巨蛋好宅一、二期陸續興建，重要道路一定要打通。她詢問台下民眾「這五億花的值不值得？」民眾答，「值得！」

盧秀燕說，市府不僅在巨蛋周邊規劃道路配套，捷運藍線明日也將動工，為紓解台灣大道的車流，市政路延伸工程已進行中，展現市府重大建設與交通規畫並進的典範。

盧秀燕今主持通車祈福典禮。盧秀燕說，崇德十九路位處北屯區核心地帶，鄰近台中巨蛋、巨蛋一、二期社會住宅及規劃中的實驗小學，區域人口密集、發展潛力龐大，此次道路開闢工程完工後，串聯同榮路、同榮東路、榮德路及環中路一段，紓解尖峰時段壅塞情形，提供約3500名在地居民、及未來台中巨蛋活動期間逾2萬人更加順暢、安全的通交通行動線。

盧秀燕指出，市府推動重大建設時，以道路先行為新觀念，確保重大建設完工啟用後不會造成交通壅塞，特別感謝在地里長、立委及議員的爭取、協助與支持。今日正式通車的道路雖耗資5億元，「但任督二脈一定要打通！」為將來交通、人流預作準備，十分值得。

建設局長陳大田表示，崇德十九路延伸至更生巷25米計畫道路開闢工程總經費4億7825萬元，開闢總長度約500公尺，更設置完善的人行道系統，並配合台電公司試辦「電箱下地」，讓人行道有更多空間、行人更安全，有效整合都市景觀、淨化天際線，展現人本交通與都市美學並重的創新示範成果。

台中市政府斥資近5億元開闢崇德十九路延伸至更生巷今天通車。圖／台中市政府提供
台中市政府斥資近5億元開闢崇德十九路延伸至更生巷今天通車。圖／台中市政府提供
台中市政府斥資近5億元開闢崇德十九路延伸至更生巷今天通車，並且舉辦通車祈福典禮。記者趙容萱／攝影
台中市政府斥資近5億元開闢崇德十九路延伸至更生巷今天通車，並且舉辦通車祈福典禮。記者趙容萱／攝影
台中市政府斥資近5億元開闢崇德十九路延伸至更生巷今天通車，並且舉辦通車祈福典禮。記者趙容萱／攝影
台中市政府斥資近5億元開闢崇德十九路延伸至更生巷今天通車，並且舉辦通車祈福典禮。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 台中巨蛋 人行道

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